พ่อแม่ ทิ้งลูก 10 ขวบ ไว้ที่สนามบิน เพราะพาสปอร์ตหมดอายุ!!
ห๊ะ…เรื่องจริงอะ? เห็นข่าวจากนิวยอร์กโพสต์ เล่ากรณีสุดเหลือเชื่อว่า พ่อแม่คู่หนึ่ง ห่วงเที่ยว มากกว่าห่วงลูก ถึงขั้นทิ้งลูกไว้ที่สนามบิน เมื่อเห็นว่าพาสปอร์ตของลูกหมดอายุ เดินทางไม่ได้!!
เคสนี้เกิดขึ้นที่สนามบินในเมืองบาร์เซโลนาของสเปน ที่ “ลิเลียน” เจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจรทางอากาศของสนามบิน เอามาเล่าผ่านคลิปลงติ๊กต็อกเมื่อกลางสัปดาห์ก่อน
ว่ามันเป็นเรื่องเกินจริงขั้นสุด แต่เกิดขึ้นแล้วเมื่อเจ้าหน้าที่สนามบินพบเด็กชายวัยแค่ 10 ขวบ ถูกพ่อแม่ปล่อยทิ้งไว้เพียงลำพังในอาคารผู้โดยสารขาออก โดยเด็กบอกว่าพ่อกับแม่อยู่บนเครื่องบินแล้ว
ข่าวไม่ได้บอกว่าเจ้าหนูเสียขวัญมั้ย แต่เจ้าหน้าที่สืบสาวราวเรื่องพบว่า เหตุที่พ่อแม่เด็กทิ้งลูกไว้ที่สนามบิน เมื่อเห็นว่าพาสปอร์ตลูกหมดอายุ แล้วก็ไม่มีวีซ่าด้วย ก็ขึ้นเครื่องบินไม่ได้
ฟังแล้วก็งงๆ เนอะ ทำไมพ่อแม่ไม่ได้จัดเตรียมหรือตรวจเช็กดูเอกสารให้ลูกก่อนเดินทางเหรอ
แต่ที่แย่คือดันทิ้งลูกชายไว้แบบนั้น โดยโทรให้ญาติขับรถมารับลูกกลับไป
งานนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจสนามบินได้รับแจ้งเรื่อง เลยจัดการดัดหลัง ให้พนักงานเอากระเป๋าเดินทางของพ่อแม่ไร้จิตสำนึกลงจากเครื่องบิน แล้วก็ควบคุมตัวไปสอบปากคำ
จากที่จะได้ไปเที่ยวเมืองนอก ก็เลยได้ไปเที่ยวสถานีตำรวจแทน!!