ภาษีทรัมป์มีผลวันนี้ เจ้าตัวโอ่ เงินนับแสนล้านกำลังไหลเข้าประเทศ บริษัทข้ามชาติอ่วม แบกภาษีอาน
การเก็บภาษีนำเข้าใหม่ของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ซึ่งอยู่ระหว่าง 10% ถึง 50% ที่บังคับใช้กับประเทศคู่ค้าหลายสิบราย เริ่มมีผลบังคับใช้ในวันที่ 7 สิงหาคม ซึ่งจะเป็นการทดสอบกลยุทธ์ของทรัมป์ที่ต้องการลดการขาดดุลการค้าของสหรัฐ โดยหวังว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานโลกอย่างรุนแรง ทำให้อัตราเงินเฟ้อพุ่งสูงขึ้น หรือเผชิญกับการตอบโต้อย่างหนักจากคู่ค้า
หน่วยงานศุลกากรและป้องกันชายแดนของสหรัฐ (CBP) จะเริ่มเรียกเก็บภาษีในอัตราใหม่ตั้งแต่เวลา 00:01 น. ตามเวลาฝั่งตะวันออกของสหรัฐ โดยตามประกาศที่ CBP แจ้งกับผู้ส่งสินค้าในสัปดาห์นี้ระบุว่า สินค้าที่มีการโหลดขึ้นเรือเพื่อมุ่งหน้าไปยังสหรัฐ และอยู่ระหว่างขนส่งก่อนถึงเส้นตายเที่ยงคืนดังกล่าว จะยังคงถูกเรียกเก็บภาษีในอัตราเดิมจนถึงวันที่ 5 ตุลาคม
ทรัมป์กล่าวอย่างภาคภูมิใจก่อนถึงเส้นตายในการเรียกเก็บภาษีว่า เงินหลายพันล้านดอลลาร์ (นับแสนล้านบาท) กำลังไหลเข้าสหรัฐ โดยส่วนใหญ่จะมาจากประเทศที่เขากล่าวว่าเคยเอาเปรียบสหรัฐ
“สิ่งเดียวที่สามารถหยุดยั้งความยิ่งใหญ่ของอเมริกาได้ คือศาลฝ่ายซ้ายหัวรุนแรงที่ต้องการเห็นประเทศเราล้มเหลว!” ทรัมป์โพสต์บนโซเชียลมีเดียของเขา
คู่ค้ารายใหญ่ของสหรัฐ 8 ราย ซึ่งมีปริมาณการค้าคิดเป็นสัดส่วนราว 40% ของการค้าทั้งหมดของสหรัฐ ได้บรรลุข้อตกลงเบื้องต้นด้านการค้าและการลงทุนกับทรัมป์ ทำให้อัตราภาษีพื้นฐานลดลงเหลือ 15% ซึ่งรวมถึง สหภาพยุโรป ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ ขณะที่เวียดนาม อินโดนีเซีย ปากีสถาน และฟิลิปปินส์ อัตราภาษีลดลงเหลือ 19%-20% ส่วนสหราชอาณาจักรอยู่ที่ 10%
ในคำสั่งของทรัมป์ยังระบุด้วยว่า หากพบว่าสินค้าใดถูกส่งผ่านประเทศที่สามเพื่อหลีกเลี่ยงภาษีของสหรัฐ จะต้องถูกเรียกเก็บภาษีนำเข้าเพิ่มเติมอีก 40% อย่างไรก็ดี รัฐบาลสหรัฐยังไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดที่ชัดเจนว่า พวกเขาจะระบุหรือตรวจสอบการหลีกเลี่ยงนี้ได้อย่างไร
ด้านตลาดหุ้นเอเชียดูเหมือนจะปรับตัวดีขึ้นในวันพฤหัสบดี โดยยังคงอยู่ในระดับสูงสุด หรือใกล้เคียงระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ดัชนีหุ้นหลักในญี่ปุ่น ฮ่องกง เกาหลีใต้ และจีนปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อย ขณะที่ตลาดหุ้นในอินเดียและออสเตรเลียปรับตัวลดลง
ขณะที่ตลาดการเงินโดยรวมไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ มากนัก ต่อมาตรการภาษีชุดใหม่ แต่ค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าลงเล็กน้อย
ทรัมป์กล่าวชื่นชมว่า รายได้จากภาษีการนำเข้าที่เพิ่มขึ้นอย่างมหาศาล ซึ่งสุดท้ายผู้ที่รับภาระคือบริษัทนำเข้าและผู้บริโภค ที่ต้องจ่ายเงินซื้อสินค้าราคาแพงขึ้น
ก่อนหน้านี้ สก็อตต์ เบสเซนต์ รัฐมนตรีคลังสหรัฐ กล่าวว่า รายได้จากภาษีนำเข้าอาจสูงกว่า 300,000 ล้านดอลลาร์ต่อปี
สถาบัน Atlantic Institute ประเมินว่า มาตรการดังกล่าวจะทำให้อัตราภาษีนำเข้าของสหรัฐเฉลี่ยอยู่ที่ราว 20% ซึ่งสูงที่สุดในรอบหนึ่งศตวรรษ ซึ่งหากจะเทียบกับครั้งที่ทรัมป์ดำรงตำแหน่งสมัยแรกในปี 2017 อัตราภาษีนำเข้าของสหรัฐอยู่ที่ 2.5% เท่านั้น
ข้อมูลที่กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเผยแพร่เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว แสดงให้เห็นว่า มาตรการภาษีนำเข้าเริ่มส่งผลให้ราคาสินค้าในสหรัฐปรับตัวสูงขึ้นตั้งแต่เดือนมิถุนายน โดยเฉพาะสินค้าตกแต่งบ้าน อุปกรณ์ครัวเรือน สินค้าเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ และยานยนต์
ขณะที่การติดตามภาษีศุลกากรทั่วโลกของรอยเตอร์ระบุว่า ต้นทุนจากสงครามภาษีของทรัมป์กำลังเพิ่มสูงขึ้นสำหรับบริษัทจำนวนมาก ในภาพรวมบริษัทข้ามชาติที่รายงานผลประกอบการในไตรมาสนี้ คาดว่าจะมีกำไรลดลงประมาณ 1.5 หมื่นล้านดอลลาร์ หรือกว่า 4.8 แสนล้านบาทในปีนี้