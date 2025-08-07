เครื่องบินรบ F-2 ของญี่ปุ่นตกนอกชายฝั่งอิบารากิ นักบินดีดตัวหนีออกมาทัน
เว็บไซต์ japannews.yomiuri.co.jp รายงานว่ากองกำลังป้องกันตนเองทางอากาศของญี่ปุ่น หรือ ASDF แจ้งเมื่อวันที่ 7 สิงหาคมว่า เครื่องบินรบ F2 ของ ASDF ประสบเหตุตกนอกชายฝั่งจังหวัดอิบารากิ โชคดีที่นักบินสามารถดีดตัวออกจากเครื่องบินได้ทัน โดยเครื่องบินได้ตกลงในมหาสมุทรแปซิฟิก เมื่อเวลาประมาณ 12.35 น. ตามเวลาท้องถิ่น และ ASDF ได้นำเฮลิคอปเตอร์ไปช่วยเหลือนักบินได้อย่างปลอดภัย และนำตัวส่งโรงพยาบาลแล้ว ขณะที่ยังไม่มีรายงานความเสียหายอื่นๆ