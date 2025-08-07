สายเคบิลสะพานแขวนขาด ในซินเจียง มีผู้เสียชีวิต 5 บาดเจ็บ 24 จีนส่งทีมสอบสวน
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม สำนักข่าวรอยเตอร์รายงาน โดยอ้างสำนักข่าวซินหัว ระบุว่า เกิดเหตุสะพานแขวนซึ่งเป็นจุดชมวิวในเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ ทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศจีน สายเคเบิลขาด ทำให้ผู้คนที่อยู่บนสะพานร่วงลงไปข้างล่าง เบื้องต้นมีรายงานผู้เสียชีวิต 5 ราย
ซินหัวรายงานว่า เหตุดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อเวลา 18.18 น. วันที่ 6 สิงหาคม ตามเวลาท้องถิ่น ในพื้นที่ท่องเที่ยวของจังหวัดปกครองตนเองชนชาติอีหลี คาซัค ตอนเหนือของเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ ประเทศจีน ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 5 ราย บาดเจ็บ 24 ราย หลังเกิดเหตุ เจ้าหน้าที่ต้องปิดพื้นที่บริเวณดังกล่าว เพื่อทำการสืบสวน
ขณะที่มีคลิปวิดีโอที่เผยแพร่ออกไปบนโลกออนไลน์ ที่ทางรอยเตอร์ได้ตรวจสอบแล้ว แสดงให้เห็นภาพเหตุการณ์ ซึ่งเป็นสะพานแขวน ที่เอียงข้างด้านหนึ่ง โดยที่ราวจับที่ทำจากสายเคเบิลห้อยระโยงระยางระหว่างทางเดิน กับพื้นด้านล่าง และมีผู้คนนอนอยู่กับพื้นหลายราย
ซินหัวรายงานด้วยว่า รัฐบาลกลางได้ส่งทีมเจ้าหน้าที่ไปยังพื้นที่เกิดเหตุเพื่อกำกับการสอบสวนและดูแลการรักษาผู้ได้รับบาดเจ็บแล้ว