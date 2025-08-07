จ่อนอนคุก! ทีมสอบสวนเกาหลีใต้ ขอหมายจับ อดีตสตรีหมายเลข 1 หลังโดนสอบทุจริต-รับสินบน
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า เจ้าหน้าที่ชุดสอบสวนของทางการเกาหลีใต้ได้ขอออกหมายจับนางคิม กอนฮี อดีตสตรีหมายเลข 1 ภรรยาของนายยุน ซอกยอล อดีตประธานาธิบดีเกาหลีใต้ ซึ่งมีขึ้นหนึ่งวันหลังจากนางคิมได้เข้าให้ปากคำกับอัยการพิเศษกรณีต้องสงสัยว่าเธอกระทำการทุจริตในหลายข้อกล่าวหา รวมถึงรับสินบน ปั่นหุ้น และใช้อิทธิพลแทรกแซงทางการเมือง
เจ้าหน้าที่ชุดสอบสวนเปิดเผยว่า ในคำร้องขอออกหมายจับได้มีการระบุข้อกล่าวหาที่มีต่อนางคิมในหลายข้อกล่าวหา รวมถึงการละเมิดกฎหมายตลาดเงิน การระดมทุนทางการเมืองและการรับสินบน ขณะที่ในวันเข้าให้ปากคำเมื่อวันพุธ(6 ส.ค.) นางคิมได้กล่าวขอโทษที่เป็นต้นเหตุให้สาธารณชนเป็นกังวล แต่ก็มีท่าทีว่าจะเธอจะปฏิเสธข้อกล่าวหาที่มีต่อเธอ โดยบอกว่าตัวเองเป็นเพียงคนธรรมดาที่ไม่ได้สลักสำคัญอะไร
ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่เปิดเผยด้วยว่า นายยุน ซึ่งถูกควบคุมตัวอยู่ในเรือนจำหลังจากถูกศาลรัฐธรรมนูญสั่งถอดถอนออกจากตำแหน่งประธานาธิบดีเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา ฐานใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบจากการประกาศใช้กฏอัยการศึกทั่วประเทศเมื่อปลายปีที่ผ่านมานั้น ได้ขัดขืนเจ้าหน้าที่เรือนจำเป็นครั้งที่ 2 ในการจะควบคุมตัวเขาเข้าให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่ชุดสอบสวนในคดีที่เกี่ยวข้องกับภรรยาของเขา
แต่หลังจากต่อสู้ยื้อยุดกันนานราว 1 ชั่วโมง เจ้าหน้าที่เรือนจำจึงละความพยายามที่จะควบคุมตัวนายยุนเดินทางไปให้ปากคำดังกล่าว เนื่องจากเกรงว่าจะทำให้เกิดการบาดเจ็บกัน ในขณะที่หมายฝากขังของนายยุนจะหมดอายุลงในวันเดียวกันนี้
ด้านทนายความของนายยุนได้กล่าวโจมตีความพยายามของเจ้าหน้าที่ที่จะบังคับให้เขาไปให้ปากคำในคดีที่เกี่ยวข้องอีก โดยระบุว่านายยุนได้แสดงเจตนาชัดเจนแล้วว่าจะใช้สิทธิของตนเองในการนิ่งเงียบ นอกจากนี้ทนายความของนายยุนยังกล่าวหาเจ้าหน้าที่ชุดสอบสวนว่าละเมิดสิทธินายยุนโดยการทำให้เขาได้รับความอับอายต่อสาธารณะ