กต.ยินดี ‘จีบีซี’ ย้ำยึดมั่นข้อตกลงหยุดยิง ก.ย.ประชุม ‘เจบีซี’
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม นายนิกรเดช พลางกูร อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ แถลงสถานการณ์พัฒนาการไทย-กัมพูชาว่า คณะผู้แทนไทยนำโดยพล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม รักษาการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เข้าประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป (General Border Committee: GBC) ไทย-กัมพูชา สมัยวิสามัญเมื่อเวลา 14.00 น. และเสร็จสิ้นในเวลา 15.00 น. ตามเวลาท้องถิ่น โดยมีมาเลเซีย สหรัฐและจีนเข้าร่วมสังเกตการณ์ แต่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการประชุม เนื่องจากการประชุมนี้เป็นส่วนหนึ่งในกลไกลหารือทวิภาคี
นายนิกรเดชสรุปผลการประชุมประกอบไปด้วย 4 ข้อ ได้แก่
- ก่อนการประชุม GBC ประธานของทั้งสองฝ่ายเข้าเยี่ยมคารวะนายอันวาร์ อิบราฮิม นายกรัฐมนตรีมาเลเซียแสดงความยินดีในการหยุดยิง และสมาชิกอาเซียนก็สนับสนุนการใช้กลไกทวิภาคี ซึ่งสอดล้องกับท่าทีของประเทศไทย
- ไทยและกัมพูชาจะปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงอย่างเคร่งครัด ไม่เสริมกำลังเข้าไปเพิ่มเติม เคารพกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ และเร่งเก็บร่างนายทหารที่เสียชีวิตด้วยความเคารพ ไปพร้อมกับรักษากลไกทวิภาคีที่มีอยู่
- คณะผู้สังเกตการณ์ชั่วคราวนำโดยผู้ช่วยทูตทหารมาเลเซีย และสมาชิกอาเซียนประจำไทยและกัมพูชา จะเข้าสังเกตพื้นที่เป็นระยะและจะไม่มีการข้ามชายแดน
- สองสัปดาห์หลังจากนี้ ไทยและกัมพูชาจะประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค (Regional Border Committee: RBC) ซึ่งเป็นกลไกระดับแม่ทัพภาค และจะมีการประชุมคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วมไทย-กัมพูชา (Joint Boundary Commission: JBC) ในอีกหนึ่งเดือนเพื่อติดตามความคืบหน้า
นายนิกรเดชกล่าวว่า คณะผู้แทนไทยทั้งหมดมีกำหนดการเดินทางกลับในช่วงค่ำ และจะสามารถให้รายละเอียดบรรยากาศการประชุมได้ในวันพรุ่งนี้ อีกทั้ง ในช่วงเย็นของวันนายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ รัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศจะเป็นประธานการประชุมเอกอัครราชทูต เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรและกงสุลใหญ่ทั่วโลกแจ้งข้อมูลสถานการณ์ไทย-กัมพูชา และผลการประชุมเพื่อให้สามารถชี้แจ้งกับรัฐบาล สื่อมวลชนท้องถิ่น และหน่วยงานต่างๆ ได้
นายนิกรเดชทิ้งท้ายว่า ขอขอบคุณคนไทยในต่างประเทศที่ให้การสนับสนุน และขอให้เพิ่มความระมัดระวังการบริโภคข่าวสาร และป้องกันการเผยแพร่ข่าวบิดเบือนต่างๆ ซึ่งจะช่วยให้สถานการณ์ความตึงเครียดคลี่คลายลงได้