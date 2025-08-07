รมต.มหาดไทย มาเลย์เผย การหยุดยิง ‘ไทย-เขมร ‘ไม่ใช่แค่พักชั่วคราว แต่คือสัญญาที่จะปกป้องชีวิต
หลังการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป (General Border Committee: GBC) ไทย-กัมพูชา สมัยวิสามัญ ที่ประเทศมาเลเซีย จบลง เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม โดยมีมาเลเซีย จีน และสหรัฐอเมริกา เป็นผู้สังเกตการณ์การประชุม
เว็บไซต์ TheStar.com ของมาเลเซีย รายงานว่า ดาโต๊ะ เสรี ไซฟุดดิน นาซูติออน อิสมาอิล รัฐมนตรีมหาดไทยของมาเลเซีย กล่าวว่า การหยุดยิงไม่ใช่เพียงแค่การพักชั่วคราว แต่คือคำมั่นสัญญาในการปกป้องชีวิต และว่า คำมั่นนั้น ต้องได้รับการปฏิบัติด้วยความมุ่งมั่นอย่างแท้จริง การตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ และเจตจำนงทางการเมืองอย่างจริงใจจากทั้งสองฝ่าย มาเลเซียภูมิใจที่ทั้งสองฝ่ายได้ให้คำมั่นนี้ตลอดการประชุมในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา
“ในอาเซียน เราเชื่อมั่นในการแก้ไขข้อขัดแย้งผ่านฉันทามติ การไม่เผชิญหน้า ความไว้วางใจ ความเคารพซึ่งกันและกัน และจิตวิญญาณแห่งการไม่แทรกแซงกิจการภายในของกันและกัน จิตวิญญาณนี้ได้ชี้นำเราในวันนี้ และจะยังคงนำทางเราต่อไปในวันข้างหน้า” รมต.มหาดไทยมาเลเซียกล่าว
ทั้งนี้ ก่อนหน้าการประชุมวันสุดท้าย นายอันวาร์ อิบราฮิม นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย ได้ให้สัมภาษณ์สื่อมาเลเซียไว้ว่า มาเลเซียจะคงทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานในความพยายามหยุดยิงระหว่างไทยและกัมพูชา โดยไม่จำเป็นต้องมีการแทรกแซงเต็มรูปแบบจากอาเซียน ซึ่งทั้งไทยและกัมพูชาสนับสนุนแนวทางดังกล่าว ขณะที่สหรัฐอเมริกาและจีน จะไม่เข้าไปมีบทบาทในการตรวจสอบพื้นที่ชายแดนพิพาทแต่อย่างใด