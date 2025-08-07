ฮุน มาเนต ส่งหนังสือถึงคณะกรรมการโนเบลสาขาสันติภาพ หนุน ‘ทรัมป์’ รับรางวัลแล้ว
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม ฮุน มาเนต นายกรัฐมนตรีกัมพูชา ได้โพสต์ข้อความ ระบุว่า ได้ส่งหนังสืออย่างเป็นทางการถึงคณะกรรมการรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ เพื่อสนับสนุนการเสนอชื่อ ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐ สำหรับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพแล้ว พร้อมกับโพสต์ภาพหนังสือดังกล่าว
ข้อความบนโพสต์ ระบุว่า
ตามคำร้องขอของประชาชนชาวกัมพูชาทั้งในและต่างประเทศ และเพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณต่อประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ซึ่งได้ให้ความใส่ใจเป็นการส่วนตัวในการริเริ่มและผลักดันให้เกิดการหยุดยิงระหว่างกองทัพกัมพูชาและกองทัพไทย ตลอดจนติดตามการปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งเกิดสันติภาพอย่างสมบูรณ์ระหว่างทั้งสองประเทศ ข้าพเจ้า ในนามของนายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา ได้ส่งหนังสืออย่างเป็นทางการถึงคณะกรรมการรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ เพื่อสนับสนุนการเสนอชื่อ ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ สำหรับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ