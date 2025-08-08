WHO เผย เด็กต่ำกว่า 5 ขวบ 12,000 คนในกาซา ขาดสารอาหารรุนแรง
นายเท็ดรอส อัดฮานอม กีบรีเยซุส ผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลก (WHO) แถลงที่สำนักงานใหญ่ในนครเจนีวา เมื่อวันที่ 7 สิงหาคมว่า เด็กอายุต่ำกว่า 5 ขวบ ราว 12,000 คนในฉนวนกาซากำลังเผชิญกับภาวะขาดสารอาหารอย่างรุนแรง ขณะที่จำนวนผู้เสียชีวิตจากความหิวโหยในกาซายังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
กีบรีเยซุสกล่าวว่า ในเดือนกรกฎาคม เด็กอายุต่ำกว่า 5 ขวบเกือบ 12,000 คนในกาซาถูกระบุว่ามีภาวะขาดสารอาหารรุนแรง ซึ่งเป็นตัวเลขรายเดือนที่สูงที่สุดที่เคยมีการบันทึกไว้
นับตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันที่ 29 กรกฎาคม มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 99 ราย จากภาวะที่เกี่ยวข้องกับความอดอยากหิวโหย โดยในจำนวนนี้เป็นผู้ใหญ่ 64 ราย และเด็ก 35 ราย ซึ่งในกลุ่มเด็กที่เสียชีวิต 29 รายมีอายุต่ำกว่า 5 ปี
ข้อมูลล่าสุดจากกองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (ยูนิเซฟ) ระบุว่า ระหว่างเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคม ตัวเลขผู้ป่วยในฉนวนกาซาที่เข้ารับการดูแลจากภาวะขาดสารอาหารเพิ่มขึ้นเกือบสองเท่า จาก 6,344 คนเป็น 11,877 คน โดยเด็กประมาณ 2,500 คนในจำนวนนี้ กำลังประสบภาวะทุพโภชนาการรุนแรง
กีบรีเยซุสเรียกร้องให้มีการส่งความช่วยเหลือปริมาณมากอย่างต่อเนื่อง ผ่านทุกช่องทางที่สามารถทำได้ ขณะนี้ WHO ได้ให้การสนับสนุนศูนย์รักษาภาวะทุพโภชนาการทั้ง 4 แห่งในฉนวนกาซา แต่ปริมาณนมผงสำหรับทารกและอาหารที่ให้สารอาหารที่จำเป็นสำหรับเด็กเล็กมีอยู่น้อยมาก
“ปริมาณอาหารบำรุงสำหรับเด็กในภาพรวมยังไม่เพียงพอต่อการป้องกันไม่ให้สถานการณ์เลวร้ายลง จำเป็นต้องส่งของเข้ามาเป็นจำนวนนมาก ต้องมีอาหารที่มีความหลากหลายทางโภชนาการ” ริค พีเปอร์คอร์น ผู้แทน WHO ประจำเขตปาเลสไตน์ที่ถูกยึดครอง กล่าวผ่านวิดีโอลิงก์
องค์กรติดตามภาวะความหิวโหยในระดับโลกเตือนว่า ภาวะอดอยากกำลังเกิดขึ้นและแพร่กระจายไปในฉนวนกาซา เด็กๆ กำลังเสียชีวิตจากความหิวโหย ขณะที่การเข้าถึงความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในพื้นที่ถูกจำกัดอย่างเข้มงวด
สำนักงานเพื่อการประสานงานด้านมนุษยธรรมแห่งสหประชาชาติ (OCHA) รายงานว่า การบริโภคอาหารในฉนวนกาซาลดลงสู่ระดับต่ำที่สุดนับตั้งแต่สงครามเริ่มต้น ฉนวนกาซาซึ่งเป็นพื้นที่เล็กๆ แออัดที่มีประชากรอาศัยอยู่ 2.2 ล้านคน มีการบริโภคอาหารในระดับที่เลวร้ายเพิ่มขึ้นอย่างน่าตกใจ จาก 33% ในเดือนเมษายน เป็น 81% ภายในขณะนี้