สหรัฐเบิ้ลรางวัลนำจับ ปธน.มาดูโรกว่า 1.6 พันล้าน ชี้พันค้ายา-แก๊งอาชญากร
สหรัฐเพิ่มรางวัลนำจับประธานาธิบดีนิโคลัส มาดูโร ของเวเนซุเอลาเป็นสองเท่าที่ 50 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือกว่า 1.6 โดยกล่าวหาว่า ผู้นำเวเนซุเอลามีส่วนพัวพันกับแก๊งค้ายาเสพติดและยังมีความเชื่อมโยงกับกลุ่มอาชญากร
แพม บอนดี อัยการสูงสุดสหรัฐ ประกาศเมื่อวันพฤหัสบดีว่า สหรัฐจะให้รางวัลสำหรับข้อมูลที่นำไปสู่การจับกุมตัวมาดูโร โดยกล่าวหามาดูโรว่าร่วมมือกับกลุ่มอาชญากรชื่อดัง อาทิ เทรน เด อารากัว และกลุ่มซีนาโลอา
ด้านอีวาน กิล รัฐมนตรีต่างประเทศเวเนซุเอลา กล่าวผ่านเทเลแกรมว่า การประกาศดังกล่าวเป็นการเบี่ยงเบนความสนใจที่ไร้สาระที่สุดเท่าที่เคยเห็นมา
“ในขณะที่เรากำลังเปิดโปงแผนการก่อการร้ายที่วางแผนมาจากประเทศสหรัฐ ผู้หญิงคนนี้กำลังออกสื่อเพื่อเอาใจกลุ่มขวาจัดที่พ่ายแพ้ในเวเนซุเอลา ศักดิ์ศรีแห่งมาตุภูมิของเราไม่ใช่ของที่มีไว้ขาย เราขอประณามการปฏิบัติการโฆษณาชวนเชื่อทางการเมืองที่หยาบคายนี้อย่างรุนแรง” ” กิลกล่าว
ก่อนหน้านี้ในปี 2020 อัยการสหรัฐได้ตั้งข้อหาคดีค้ายาเสพติดกับมาดูโร ต่อมาในเดือนมกราคม 2025 ขณะที่มาดูโรสาบานตนเข้ารับตำแหน่งสมัยที่ 3 ได้มีการเพิ่มเงินรางวัลนำจับเป็น 25 ล้านดอลลาร์ พร้อมกับการออกมาตรการคว่ำบาตรครั้งใหม่ต่อเจ้าหน้าที่ระดับสูงของเวเนซุเอลา
ในเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้ กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐได้ระบุให้แก๊งเทรน เด อารากัว ของเวเนซุเอลาเป็นองค์กรก่อการร้ายต่างประเทศอย่างเป็นทางการ ร่วมกับกลุ่มค้ายา MS-13 และแก๊งค้ายาจากเม็กซิโกอีกหลายกลุ่ม ในเดือนกรกฎาคม กระทรวงต่างประเทศสหรัฐยังได้กำหนดให้แก๊งโลสโซเลส เป็นองค์กรก่อการร้ายระดับโลกด้วย
มาร์โก รูบิโอ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐ กล่าวผ่านแถลงการณ์เมื่อค่ำวันพฤหัสบดีว่า มาดูโรเป็นผู้นำของแก๊งโลสโซเลสมานานกว่า 10 ปี โดยกลุ่มนี้มีบทบาทในการลักลอบค้ายาเสพติดไปยังสหรัฐ
