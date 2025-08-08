อิสราเอล ไฟเขียวแผนควบคุม ‘กาซา ซิตี้’ เสนอ 5 ข้อยุติสงครามกาซา
สำนักข่าวบีบีซีและรอยเตอร์รายงานว่า คณะรัฐมนตรีความมั่นคงของอิสราเอลได้มีการหารือที่นครเยรูซาเลม เมื่อเช้าวันที่ 8 สิงหาคม และได้อนุมัติแผนของนายกรัฐมนตรีเบนจามิน เนทันยาฮูของอิสราเอลที่จะเข้าควบคุมกาซา ซิตี้ ภายในฉนวนกาซา
คณะทำงานของเนทันยาฮูได้ออกแถลงการณ์เกี่ยวกับการเข้าควบคุมกาซา ซิตี้ และหลักการ 5 ข้อเพื่อยุติสงคราม ซึ่งทางคณะรัฐมนตรีความมั่นคงได้อนุมัติ แถลงการณ์ระบุว่า กองกำลังป้องกันอิสราเอล (IDF) จะเตรียมเข้าควบคุมกาซา ซิตี้แต่ขณะเดียวกันก็ยังคงมอบความช่วยเหลือด้านมุษยธรรมให้กับพลเรือนที่บริเวณนอกพื้นที่สู้รบ โดยหลักการ 5 ข้อเพื่อยุติสงครามในกาซา ได้แก่ 1. กลุ่มฮามาสจะต้องวางอาวุธ 2. ต้องมีการส่งตัวประกันทั้งหมดกลับ ทั้งที่ยังมีชีวิตอยู่หรือเสียชีวิตไปแล้ว 3. ฉนวนกาซาจะต้องปลอดทหาร 4. อิสราเอลจะต้องเข้ามาควบคุมความมั่นคงในฉนวนกาซา 5. จะต้องมีรัฐบาลพลเรือนที่ไม่ใช่ฮามาสหรือองค์การบริหารปาเลสไตน์
ก่อนหน้านี้ เนทันยาฮูได้ให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ ฟ็อกซ์ นิวส์ เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม ว่าอิสราเอลต้องการที่จะควบคุมฉนวนกาซาทั้งหมด แต่อิสราเอลไม่อยากที่จะเก็บฉนวนกาซาไว้กับตัวเอง ไม่ต้องการที่จะปกครองฉนวนกาซา แต่อยากให้มีขอบเขตความปลอดภัยในฉนวนกาซา โดยอิสราเอลอยากส่งต่อฉนวนกาซาให้กองกำลังของรัฐอ่าวอาหรับ แต่เนทันยาฮูไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดว่าชาติอาหรับใดที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องกับการปกครองฉนวนกาซา
ทั้งนี้ ข้อมติใดก็ตามที่คณะรัฐมนตรีความมั่นคงอนุมัติจะต้องผ่านการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีทั้งหมดก่อน ซึ่งจะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีอีกในวันที่ 10 สิงหาคมนี้ คำกล่าวของเนทันยาฮูมีขึ้นแม้ว่าชาวอิสราเอลและนานาชาติจะวิจารณ์อิสราเอลจากการทำสงครามในฉนวนกาซาจนทำให้มีผู้เสียชีวิตหลายหมื่นคนและพื้นที่ฉนวนกาซาเสียหายอย่างย่อยยับ
ด้านกลุ่มฮามาสได้ออกแถลงการณ์ตอบโต้การสัมภาษณ์ของเนทันยาฮูว่าเป็นการทำลายกระบวนการเจรจากับฮามาส และแผนของเนทันยาฮูที่จะขยายการรุกรานเป็นการยืนยันว่าเขาอยากสังเวยชีวิตตัวประกันอิสราเอลที่ยังเหลืออยู่ในฉนวนกาซา ขณะที่เจ้าหน้าที่ของประเทศจอร์แดนกล่าวว่าชาติอ่าวอาหรับจะสนับสนุนสิ่งที่ชาวปาเลสไตน์ตัดสินใจและเห็นชอบเท่านั้น และสถาบันปาเลสไตน์ที่ชอบธรรมเท่านั้นที่จะดูแลความมั่นคงในฉนวนกาซาได้