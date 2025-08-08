ปักกิ่งซัดฟิลิปปินส์ ‘เล่นกับไฟ’ ปมโดดร่วมวงขัดแย้งกรณีไต้หวัน
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า จีนออกมากล่าวหาฟิลิปปินส์ว่ากำลังเล่นกับไฟ หลังจากประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์ มาร์กอส จูเนียร์ ของฟิลิปปินส์ กล่าวในระหว่างการเยือนประเทศอินเดียเมื่อไม่กี่วันก่อนว่าฟิลิปปินส์จะถูกดึงให้เข้าร่วมในวงขัดแย้งระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกาในกรณีไต้หวัน ที่จีนอ้างสิทธิอธิปไตยว่าเป็นดินแดนส่วนหนึ่งของตน หากจำเป็นเนื่องจากฟิลิปินส์มีความใกล้ชิดกับไต้หวันและมีคนฟิลิปปินส์อยู่ที่นั่นจำนวนมาก
ในแถลงการณ์ของกระทรวงต่างประเทศจีนระบุว่า ความใกล้ชิดทางภูมิศาสตร์และการมีประชากรโพ้นทะเลจำนวนมาก ไม่ได้เป็นข้ออ้างสำหรับประเทศใดที่จะแทรกแซงกิจการภายในของประเทศอื่น เราขอเรียกร้องให้ฟิลิปปินส์ยึดมั่นในหลักการหนึ่งเดียวของจีนอย่างจริงจังและหลีกเลี่ยง ”การเล่นกับไฟ” ในประเด็นต่างๆ ที่เป็นข้อห่วงกังวลด้านผลประโยชน์สำคัญของจีน
จีนระบุอีกว่าการโต้แย้งเช่นนั้นไม่เพียงละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศและกฎบัตรอาเซียนเท่านั้น แต่ยังเป็นการทำลายสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาค ตลอดจนผลประโยชน์พื้นฐานของประชาชนชาวฟิลิปปินส์เองด้วย
ทั้งนี้ในระหว่างการเยือนอินเดียอย่างเป็นทางการ ประธานาธิบดีมาร์กอส ได้กล่าวกับสำนักข่าว Firstpost ของอินเดีย เมื่อวันที่ 6 สิงหาคมว่า ฟิลิปปินส์มีความใกล้ชิดกับไต้หวันและการมีชุมชนชาวฟิลิปปินส์ขนาดใหญ่อยู่ที่นั่น จะทำให้การเข้าไปมีส่วนร่วมในความขัดแย้งเป็นสิ่งจำเป็น
“ถ้าเกิดสงครามเต็มรูปแบบขึ้น เราจะถูกดึงเข้าไปด้วย มีคนฟิลิปปินส์จำนวนมากในไต้หวัน ซึ่งนั่นจะเป็นปัญหาด้านมนุษยธรรมในทันที เราจะต้องไปเข้าไปที่นั่ง หาทางเข้าไปและหาทางพาคนของเรากลับบ้าน” นายมาร์กอสกล่าว
ด้านสถานทูตฟิลิปปินส์ยังไม่ได้ตอบสนองต่อการขอความเห็นในเรื่องนี้
ถ้อยคำดังกล่าวของประธานาธิบดีมาร์กอสมีขึ้นท่ามกลางบรรยากาศความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับฟิลิปปินส์ตกอยู่ในความตึงเครียดสูงจากปัญหาพิพาทเหนือพื้นที่ทับซ้อนในทะเลจีนใต้ที่ต่างฝ่ายต่างอ้างสิทธิอธิปไตย จนทำให้เกิดการกระทบกระทั่งบ่อยครั้ง
