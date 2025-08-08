มินอ่องลาย ทุ่มร้อยล้าน จ้างล็อบบี้ยิสต์ ช่วยฟื้นสัมพันธ์เมียนมา-สหรัฐ
สื่อเมียนมา อิระวดี รายงานว่า คณะรัฐบาลทหารเมียนมา ได้ว่าจ้างบริษัทล็อบบี้ยิสต์จากสหรัฐ ด้วยงบประมาณปีละ 3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 96,984,000 บาท เพื่อช่วยฟื้นฟูความสัมพันธ์กับสหรัฐ ก่อนการเลือกตั้งที่วางแผนไว้ของรัฐบาลทหาร ซึ่งถูกประณามอย่างกว้างขวางว่า เป็นการหลอกลวงที่ออกแบบมาเพื่อเสริมสร้างการปกครองของทหารภายใต้โฉมหน้ารัฐบาลพลเรือน
กระทรวงสารสนเทศของรัฐบาล (MOI) ได้ลงนามข้อตกลงกับ DCI Group ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ในกรุงวอชิงตัน ซึ่ง จะจัดให้มีบริการด้านกิจการสาธารณะ แก่คณะรัฐประหาร โดยมุ่งเป้าไปที่ การสร้างความสัมพันธ์ใหม่ กับสหรัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการค้า ทรัพยากรธรรมชาติ และ การบรรเทาทุกข์ด้านมนุษยธรรม ตามเอกสารที่ยื่นต่อพระราชบัญญัติการลงทะเบียนตัวแทนต่างประเทศของสหรัฐฯ (FARA) ซึ่งอิรวดีได้ตรวจสอบแล้ว
สัญญานี้ ลงนามโดย จัสติน ปีเตอร์สัน หุ้นส่วนผู้จัดการของ น หุ้นส่วนผู้จัดการของ DCI Group และวิน จอ ออง เลขาธิการถาวรของกระทรวงมหาดไทย โดยมีผลบังคับใช้ 1 ปี ตั้งแต่ 31 กรกฎาคม
ตามเงื่อนไขของข้อตกลง คณะรัฐบาลทหารจะต้องจ่าย 3 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีให้แก่บริษัท โดยแบ่งจ่ายเป็น 2 งวด งวดเท่าๆกันคือ 1.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เมื่อลงนามในข้อตกลง และส่วนที่เหลือจ่ายก่อน 31 ธันวาคม 2568
มินต์ จอ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย (MOI) ปรากฏอยู่ในเอกสารที่ยื่นต่อ DCI Group ซึ่งเชื่อมโยงกับพรรครีพับลิกัน เขาเป็นหนึ่งในทีมข้อมูลห้าคนของคณะรัฐบาลทหาร
นับตั้งแต่กองทัพเข้ายึดอำนาจปี 2564 รัฐบาลทหารเมียนมา ถูกระบอบประชาธิปไตยตะวันตกคว่ำบาตร เนื่องจากยึดอำนาจรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง และ ปราบปรามผู้ประท้วงเรียกร้องประชาธิปไตยอย่างนองเลือดในเวลาต่อมา สหรัฐ ได้กำหนดมาตรการคว่ำบาตรต่อผู้นำรัฐบาลเมียนมาหลายครั้ง เนื่องจากการกระทำที่โหดร้ายต่อประชาชน
ปี 2566 สหรัฐ ได้ใช้มาตรการคว่ำบาติกลาโหมของรัฐบาลและธนาคาร 2 แห่งของรัฐบาลทหาร ที่ใช้ในการซื้ออาวุธและสินค้าอื่นๆจากต่างประเทศ รวมถึงรัสเซีย โดยส่วนใหญ่ใช้เพื่อปราบปรามการต่อสู้ด้วยอาวุธต่อต้านรัฐบาลที่กำลังดำเนินอยู่ทั่วประเทศ รัฐบาลทหารได้สังหารประชาชนไปแล้วกว่า 7,000 คนนับตั้งแต่การรัฐประหารในปี 2564
กลุ่มนักเคลื่อนไหว Justice for Myanmar กล่าวว่า ไม่ว่าล็อบบี้ยิสต์จากวอชิงตันจะบิดเบือนเพียงใด ก็ไม่สามารถล้างเลือดออกจากมือของกองทัพเมียนมาได้
“เราขอประณามการตัดสินใจของ DCI Group ที่ทำหน้าที่เป็นตัวกลางให้กับรัฐบาลทหารที่กำลังกระทำความโหดร้ายโดยไม่ต้องรับโทษใดๆ”
การแต่งตั้ง DCI ของคณะรัฐบาลทหาร เกิดขึ้นหลังจากที่เดือนที่แล้ว พล.อ. มิน ออง หล่าย ได้ขอให้ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐฯ “พิจารณาผ่อนคลายและยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจที่บังคับใช้กับเมียนมา” และเรียกร้องให้เพิ่มอัตราภาษีนำเข้าเป็นร้อยละ 10-20
คำร้องนี้เกิดขึ้นหลังจากที่สหรัฐ ประกาศว่าจะเพิ่มอัตราภาษีนำเข้าสินค้าจากเมียนมา 40 เปอร์เซ็นต์ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคมเป็นต้นไป หลังจากที่รัฐบาลทรัมป์ประกาศเลื่อนกำหนดภาษีนำเข้าออกไปหนึ่งสัปดาห์เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม ภาษีนำเข้าดังกล่าวจึงมีผลบังคับใช้ในวันพฤหัสบดี
ความสัมพันธ์ของ DCI กับพรรครีพับลิกันนั้นแข็งแกร่ง ในปี 2563 ระหว่างที่ทรัมป์ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีสมัยแรก เขาได้แต่งตั้งปีเตอร์สันเป็นตัวแทนของรัฐบาลในคณะกรรมการกำกับดูแลและบริหารจัดการทางการเงินประจำเปอร์โตริโก
บริษัทดังกล่าว ก็มีสัมพันธ์อันดีกับเมียนมาเช่นกัน เพราะเคยทำธุรกิจกับรัฐบาลชุดก่อน ซึ่งปกครองประเทศตั้งแต่ปี 2531 ถึงต้นปี 2559
ในปี 2545 DCI Group ได้รับเงิน 348,000 ดอลลาร์สหรัฐจากระดับนายพล เพื่อผลักดันให้วอชิงตัน “เริ่มการเจรจาเพื่อปรองดองทางการเมือง” กับรัฐบาลชุดก่อน ซึ่งถูกกระทรวงการต่างประเทศประณามอย่างรุนแรงในเรื่องประวัติสิทธิมนุษยชน
บริษัทยังได้นำแคมเปญประชาสัมพันธ์เพื่อขัดเกลาภาพลักษณ์ของคณะรัฐบาลทหาร โดยร่างแถลงการณ์ชื่นชมความพยายามของเมียนมาในการปราบปรามการค้ายาเสพติด
รัฐบาลทหารชุดปัจจุบันเองก็มีประวัติการจ้างบริษัทล็อบบี้ยิสต์ต่างชาติเช่นกัน
เดือนมีนาคม 2564 หนึ่งเดือนหลังการรัฐประหาร ขณะที่การปราบปรามผู้ประท้วงอย่างนองเลือดของคณะรัฐประหารสร้างความตกตะลึงไปทั่วโลก คณะรัฐประหารได้ว่าจ้าง อารี เบน เมนาเช อดีตเจ้าหน้าที่หน่วยข่าวกรองอิสราเอลและผู้อำนวยการบริษัทล็อบบี้ยิสต์ ดิคเกนส์ แอนด์ แมดสัน ให้มาโต้แย้งข้อกล่าวอ้างของตนว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ไม่ใช่การรัฐประหารรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของนางอองซาน ซูจี โดยใช้เงินถึง 2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
เบน ได้จัดทริปไปเมียนมา เพื่อรายงานข่าวกับ CNN และ Southeast Asia Globe อย่างถูกต้อง แต่รายงานของสำนักข่าวเหล่านี้สะท้อนสถานการณ์จริงในพื้นที่ ทำให้การล็อบบี้ยิสต์ล้มเหลว
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
- เปิดอีกด้าน เตีย เสียม ลูกเตียบันห์ เจ้าของปั๊มน้ำมันกัมพูชา นักแข่งรถระดับแชมป์ พูดไทยชัดแจ๋ว
- ญี่ปุ่นเตือนภัยสูงสุด เหตุฝนถล่มหนักตอนใต้ปท. ก่อน้ำท่วมฉับพลัน-ดินถล่ม แนะปชช.กว่า 3 แสนอพยพ
- รมว.กต. เปิดงานฉลองอาเซียน 58 ปี ใช้การทูตกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ หวังอาเซียนอยู่ร่วมกันอย่างสันติมีเสถียรภาพ
- ‘ทรัมป์’ จี้ ซีอีโอ Intel ลาออก อ้างมีผลประโยชน์ทับซ้อน-สัมพันธ์จีน