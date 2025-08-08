ทรัมป์โชว์หลักฐานโต้อัตราจ้างงานลด โวรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนเพิ่ม 1,174 ดอลล์
รอยเตอร์และนิวยอร์กไทม์รายงานว่า เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม ที่ห้องทำงานรูปไข่ ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ของสหรัฐ แสดงตารางและกราฟอัตราการจ้างงานแก่ผู้สื่อข่าวเพื่อตอบโต้รายงานของสำนักสถิติแรงงานที่ชี้ว่า ในเดือนกรกฎาคมการจ้างงานมีความล่าช้าและอัตราจ้างงานก็ลดลงอยู่ที่ตัวเลข 73,000 ตำแหน่ง จากตัวเลข 258,000 ตำแหน่ง เมื่อเดือนพฤษภาคมและมิถุนายน ทำให้ต่อมาเอริกา แมคเอนทาร์เฟอร์ ผู้อำนวยการของสำนักงานนั้นถูกไล่ออก พร้อมกล่าวว่า นี่เป็นหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าสถานการณ์ปัจจุบันของเศรษฐกิจในประเทศดีกว่าสมัยที่อดีตประธานาธิบดีโจ ไบเดนดำรงตำแหน่ง ทั้งยังพูดว่า ตัวเลขเหล่านี้เป็นตัวเลขใหม่ขณะที่กำลังยกตารางขึ้นมาด้วย
นายสตีเฟน มัวร์ นักวิชาการสมทบอาวุโสของมูลนิธิเฮริเทจ และผู้เขียนร่วมหนังสือ Trumponomics เผยแพร่ในปี 2018 ซึ่งเคยได้รับเสนอชื่อโดยทรัมป์ให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการธนาคารกลางเมื่อดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีในสมัยแรก แต่ก็ได้ถอนตัวหลังจากที่ถูกต่อต้านโดยสมาชิกวุฒิสภา ร่วมชี้แจ้งและกล่าวว่า ข้อมูลตัวเลขการจ้างงาน 1.5 ล้านในสมัยของไบเดนของสำนักสถิติแรงงานสูงกว่าความเป็นจริง ขณะที่ทรัมป์กล่าวว่า การเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องเป็นการกระทำโดยเจตนา
มัวร์ระบุอีกว่า ตามข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการของเผยแพร่โดยหน่วยงานสำรวจสำมะโนประชากร ตลอดระยะเวลา 5 เดือนที่ทรัมป์ปฏิบัติหน้าที่ประธานาธิบดีเป็นสมัยที่สอง รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนเพิ่มขึ้น 1,174 ดอลลาร์สหรัฐ จากนั้น ทรัมป์กล่าวว่า นั่นเป็นตัวเลขที่ยอดเยี่ยมอย่างไม่น่าเชื่อ ถ้าตนเป็นคนพูดเองคงไม่มีใครเชื่อ
มัวร์กล่าวด้วยว่า การหาผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแรงงานเป็นเรื่องที่ถูกต้อง เมื่อตนแสดงตารางข้อมูลแก่ทรัมป์ประมาณ 5-6 ตาราง ซึ่งทรัมป์ก็ตื่นเต้นที่จะได้ยินข่าวดีเป็นอย่างมาก และได้บอกว่าต้องจัดการแถลงข่าวให้ได้เร็วที่สุด
