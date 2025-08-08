‘ทรัมป์’ จี้ ซีอีโอ Intel ลาออก อ้างมีผลประโยชน์ทับซ้อน-สัมพันธ์จีน
สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ของสหรัฐ ต้องการให้นายลิป-บู ตัน ซีอีโอคนใหม่ของ Intel ลาออกจากตำแหน่งทันที โดยอ้างว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนกับจีน จากการมีความสัมพันธ์กับบริษัทจีน
ทรัมป์โพสต์ลงบนทรูธ โซเชียลว่า “ซีอีโอของ Intel มีผลประโยชน์ทับซ้อนและต้องลาออกทันที มันไม่มีทางแก้อื่นในปัญหานี้แล้ว” โดยคำกล่าวของทรัมป์มีขึ้นหลังจากที่นายทอม คอตตัน วุฒิสมาชิกจากพรรครีพับลิกันได้ส่งจดหมายไปให้กับบอร์ดบริหารของ Intel เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างนายตันและบริษัทจีน รวมถึงคดีอาญากับบริษัทเก่าของนายตันอย่าง Cadence Design
ก่อนหน้านี้ รอยเตอร์เคยรายงานในเดือนเมษายนว่าตันได้ลงทุนเงินอย่างน้อย 200 ล้านดอลลาร์สหรัฐให้กับบริษัทผลิตชิปและอุตสาหกรรมขั้นสูงหลายร้อยบริษัทของจีน ซึ่งบางบริษัทมีความเชื่อมโยงกับกองทัพจีน ตันถูกแต่งตั้งให้เป็นซีอีโอของ Intel เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา เพื่อกอบกู้สถานการณ์ของ Intel จากที่เคยเป็นผู้นำด้านชิปของสหรัฐแต่ตอนนี้กำลังตามหลังคู่แข่งหลายเจ้า โดย Intel ได้เงินจากรัฐบาลสหรัฐหลายพันล้านดอลลาร์ในความพยายามของรัฐบาลที่จะฟื้นฟูอุตสาหกรรมการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ของสหรัฐให้กลับมายิ่งใหญ่อีกครั้ง
ด้าน Intel ได้ออกแถลงการณ์เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม ว่าทางบริษัทจะทำการลงทุนเป็นเงินจำนวนมหาศาลในสหรัฐให้สอดคล้องไปกับนโยบาย America First ของทรัมป์ พร้อมทั้งยืนยันว่าบอร์ดบริหารและนายตันมุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างผลประโยชน์ของชาติและด้านความมั่นคงทางเศรฐกิจของสหรัฐ รวมถึงจะทำงานร่วมกับรัฐบาลทรัมป์ต่อไป
อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์ที่ประธานาธิบดีสหรัฐออกมาเรียกร้องอย่างเปิดเผยให้มีการขับซีอีโอพ้นจากตำแหน่งเกิดขึ้นไม่บ่อยครั้ง และทำให้เกิดการถกเถียงในหมู่นักลงทุน หุ้นของ Intel ปรับตัวลดลง 3% ในวันที่ 7 สิงหาคมภายหลังคำกล่าวของทรัมป์ ซึ่งแม้ว่าชาวอเมริกันจะสามารถลงทุนในบริษัทจีนได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย แต่รัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของทรัมป์พยายามผลักดันให้มีการตัดขาดความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างสหรัฐและจีน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องเทคโนโลยีขั้นสูง ซึ่งอ้างถึงความกังวลต่อความมั่นคงของชาติ
นายตันมีเชื้อสายจีน-อเมริกัน เกิดที่ประเทศมาเลเซีย และเคยเป็นซีอีโอของ Cadence Design ระหว่างปี 2008 – 2021 ซึ่งเป็นบริษัทด้านการออกแบบชิปซอฟท์แวร์ และมีการขายผลิตภัณฑ์ให้กับมหาวิทยาลัยทหารจีน