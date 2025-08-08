รมว.กต. เปิดงานฉลองอาเซียน 58 ปี ใช้การทูตกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ หวังอาเซียนอยู่ร่วมกันอย่างสันติมีเสถียรภาพ

รมว.กต. เปิดงานฉลองอาเซียน 58 ปี ใช้การทูตกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ ย้ำไทยมุ่งมั่นขับเคลื่อนอาเซียน ยกระดับคุณภาพชีวิต ปชช.เปิดโอกาส ศก.-หวังอาเซียนอยู่ร่วมกันอย่างสันติมีเสถียรภาพ
นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เปิดงานเฉลิมฉลองวันอาเซียน ประจำปี 2568 เนื่องในโอกาสครบรอบ 58 ปีแห่งการสถาปนาประชาคมอาเซียน หรือ the 58th ASEAN Day ที่สวนลุมพินี เขตปทุมวัน จัดโดยกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ พร้อมกล่าวเปิดงานว่า ในปีนี้กระทรวงการต่างประเทศจัดงานวันอาเซียน นอกที่ทำการกระทรวงฯ เป็นครั้งแรก และได้จัดงานวิ่ง ASEAN Family Run เป็นครั้งแรก เพื่อให้การทูตกีฬา เชื่อมโยงความสัมพันธ์ของอาเซียนเข้าไว้ด้วยกัน สะท้อนเจตนารมณ์ของอาเซียนในการสร้างประชาคมที่เข้มแข็ง และมีประชาชนเป็นศูนย์กลางอย่างแท้จริง ซึ่งอาเซียนกำเนิดขึ้นที่ประเทศไทยเมื่อ 58 ที่แล้ว โดยไทยเป็นต้นคิด และผู้ร่วมก่อตั้ง จึงตระหนักถึงความรับผิดชอบในการร่วมเสริมสร้างจิตวิญญาณ และอัตลักษณ์ร่วมกันของอาเซียนให้เข้มแข็ง ให้อาเซียนเป็นสังคมที่อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข และร่วมมือกันธำรงไว้ซึ่งสันติภาพ เสถียรภาพ และการส่งเสริมการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของภูมิภาค
นายมาริษ ยังย้ำความมุ่งมั่นของประเทศไทย ที่จะขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนไปข้างหน้าอย่างมั่นคงในทุกมิติ ตามวิสัยทัศน์อาเซียนฉบับใหม่ ค.ศ. 2045 เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน เปิดโอกาสใหม่ ๆ ทางเศรษฐกิจ และสร้างสังคมที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง บทบาทของทุกคนทั้งหลายในวันนี้จึงสำคัญอย่างยิ่ง
นายมาริษ ยังได้ขอขอบคุณนายผู้ว่าชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร, เอกอัครราชทูต และผู้แทนประเทศสมาชิกอาเซียน และประเทศคู่เจรจาที่ให้เกียรติมาร่วมงานเฉลิมฉลองวันอาเซียน ครั้งที่ 58 ในวันนี้ (8 ส.ค.) รวมถึงผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ภาคประชาสังคม และภาคส่วนต่าง ๆ ที่มาร่วมงานในวันนี้ (8 ส.ค.) ก่อนจะร่วมกันเชิญธงอาเซียนขึ้นสู่ยอดเสา และร่วมกิจกรรม ASEAN Family Run ระยะทาง 2.5 กิโลเมตร