ญี่ปุ่นเตือนภัยสูงสุด เหตุฝนถล่มหนักตอนใต้ปท. ก่อน้ำท่วมฉับพลัน-ดินถล่ม แนะปชช.กว่า 3 แสนอพยพ
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม สำนักข่าวเอพีรายงานว่า ทางการญี่ปุ่นประกาศเตือนภัยสูงสุดในหลายพื้นที่ หลังเกิดฝนตกกระหน่ำอย่างหนักบนเกาะคิวชู ทางตอนใต้ของประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันศุกร์(8 ส.ค.) ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและดินถล่มตามมาและทำให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวต้องอพยพไปยังศูนย์พักพิงเพื่อความปลอดภัย
สำนักงานอัคคีภัยและจัดการภัยพิบัติของญี่ปุ่นเปิดเผยว่า เกิดเหตุดินโคลนถล่มฝังบ้านหลังหนึ่งในเมืองอาอิระ ในจังหวัดคาโกชิมะ ฝังทับผู้ที่อยู่ในบ้านหลังดังกล่าว 2 ราย แต่เจ้าหน้าที่กู้ภัยสามารถช่วยชีวิตออกมาได้และนำตัวส่งไปยังโรงพยาบาล
ทางสำนักงานฯยังได้ออกคำแนะนำให้ประชาชนมากกว่า 360,000 คน ในจังหวัดคาโกชิมะและจังหวัดมิยาซากิ อพยพออกจากพื้นที่เสี่ยงเพื่อความปลอดภัยด้วย
ภาพข่าวทางโทรทัศน์ยังเผยให้เห็นกระแสน้ำโคลนทะลักไหลลงสู่แม่น้ำหลายสาย ส่วนที่เมืองคิริชิมะ มีน้ำท่วมสูงถึงระดับหัวเข่าบริเวณห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่ง ฝนที่ตกลงมาอย่างหนักยังทำให้การคมนาคมขนส่งเป็นอัมพาต รถไฟและรถบัสโดยสารต้องหยุดให้บริการ เที่ยวบินจำนวนหลายสิบเที่ยวบินที่เข้าและออกสนามบินคาโกชิมะถูกยกเลิก
ขณะที่รัฐบาลนายชิเงรุ อิชิบะ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น ได้ตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อตอบสนองเหตุฉุกเฉินและสนับสนุนประชาชนที่ได้รับผลกระทบ
ด้านสำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นคาดการณ์ว่าจะมีฝนตกหนักและพายุฝนฟ้าคะนองรุนแรงบนเกาะคิวชูตลอดทั้งวันศุกร์นี้