จีน ยินดี กัมพูชา-ไทย บรรลุแนวปฏิบัติ-กลไกติดตามหยุดยิง ย้ำจุดยืน หนุนแก้ปัญหาผ่านวิถีอาเซียน

จีนยินดี กัมพูชา-ไทย บรรลุความเข้าใจด้านแนวปฏิบัติ-กลไกติดตามการหยุดยิง
ไชน่าซินหัว รายงานว่า เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม โฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีน ตอบคำถามสื่อมวลชน หลังการประชุมวิสามัญของการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป (GBC) ระหว่างกัมพูชากับไทยที่มาเลเซีย โดยกล่าวว่า จีนยินดีที่กัมพูชาและไทยบรรลุความเข้าใจร่วมกันในประเด็นการจัดเตรียมแนวทางปฏิบัติ กลไกเฝ้าติดตาม และการติดตามผลของข้อตกลงหยุดยิง
โฆษกกล่าวว่า จากความเข้าใจที่ผู้นำกัมพูชาและไทยบรรลุร่วมกันในกรุงกัวลาลัมเปอร์ เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม ทั้งสองประเทศได้จัดการประชุมวิสามัญของการประชุมคณะกรรมการดังกล่าว และบรรลุความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติ กลไกเฝ้าติดตาม และการติดตามผลของข้อตกลงหยุดยิง ซึ่งถือเป็นการวางรากฐานสำหรับการหยุดยิงที่มีประสิทธิภาพ และส่งเสริมสันติภาพที่ยั่งยืนระหว่างสองฝ่าย ซึ่งจีนรู้สึกยินดีกับประเด็นนี้
โฆษกระบุว่าปัจจุบันสถานการณ์ตามแนวชายแดนกัมพูชา-ไทยคลี่คลายอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นข้อพิสูจน์อย่างชัดเจนว่าการเจรจาหารือคือหนทางที่ถูกต้องในการแก้ไขข้อพิพาท
จีนยึดมั่นจุดยืนที่เป็นธรรมและยุติธรรม สนับสนุนกัมพูชาและไทย ในการเสริมสร้างการสื่อสารและแก้ไขความเห็นต่างอย่างเหมาะสม สนับสนุนการเดินหน้าแก้ไขปัญหาทางการเมืองผ่านวิถีอาเซียน (ASEAN Way) และพร้อมที่จะดำเนินบทบาทเชิงสร้างสรรค์ต่อไปเพื่อส่งเสริมการหาทางออกประเด็นข้อพิพาทชายแดนระหว่างกัมพูชาและไทยอย่างสันติ