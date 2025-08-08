ต่างประเทศ

เขมรเผย ผู้ช่วยทูตทหารมาเลย์ นำคณะผู้สังเกตการณ์อาเซียน ลงพื้นที่ดูหยุดยิงที่อุดรมีชัย

เครดิตภาพ ក្រសួងការពារជាតិ

สำนักข่าว Fresh News ของกัมพูชารายงานว่า พลโทหญิง มาลี โสเจียตา โฆษกกระทรวงกลาโหมกัมพูชา แถลงข่าวเมื่อเช้าวันที่ 8 สิงหาคมว่า ผู้ช่วยทูตทหารมาเลเซียประจำประเทศกัมพูชาได้นำคณะผู้สังเกตการณ์ชั่วคราวจาก 7 ชาติสมาชิกอาเซียน ลงพื้นที่ชมการหยุดยิงที่จังหวัดอุดรมีชัยของกัมพูชา

พลโทหญิง มาลี กล่าวว่าคณะผู้สังเกตการณ์ชั่วคราวดังกล่าวประกอบไปด้วย ผู้ช่วยทูตทหารมาเลเซีย เมียนมา อินโดนีเซีย สิงคโปร์ เวียดนาม ลาว และฟิลิปปินส์ ซึ่งการนำคณะลงพื้นที่ชมการหยุดยิงระหว่างไทยและกัมพูชาในครั้งนี้มีขึ้นเป็นผลมาจากผลการตกลงในการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป (GBC) ไทย-กัมพูชา สมัยวิสามัญที่ประเทศมาเลเซีย เมื่อวันที่ 7 สิงหาคมที่ผ่านมา

