กัมพูชาจี้ไทยอีก ปล่อยตัวทหารเขมร 18 นาย ทันทีโดยไม่มีเงื่อนไข
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม สำนักข่าวเฟรชนิวส์รายงานว่า รัฐบาลกัมพูชาออกมาเรียกร้องอีกครั้งให้ไทยปล่อยตัวทหารกัมพูชา 18 นายที่ถูกควบคุมตัวไว้อยู่ในทันทีโดยไม่มีเงื่อนไข โดยนายชุม ซุนรี โฆษกกระทรวงต่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศของกัมพูชา แถลงในวันเดียวกันนี้ว่า กัมพูชาย้ำในข้อเรียกร้องให้ฝ่ายไทยส่งทหารกัมพูชาทั้ง 18 นายกลับประเทศโดยด่วนและไม่มีเงื่อนไข พร้อมเร่งให้ไทยให้ความสำคัญกับการเจรจาอย่างจริงใจและลดความตึงเครียดลงด้วยจิตวิญญาณแห่งสันติภาพและความร่วมมือ
นายชุมระบุอีกว่า กระทรวงต่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศของกัมพูชาให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการเดินทางเข้าเยี่ยมทหารกัมพูชาของคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ(ICRC) ซึ่งช่วยให้มั่นใจได้ว่าสิทธิขั้นพื้นฐานและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของพวกเขาได้รับการเคารพตามบทบัญญัติของอนุสัญญาเจนีวาปี 1949 และว่า กัมพูชาถือว่าการเยือนครั้งนี้เป็นก้าวสำคัญสู่ความโปร่งใสและการยึดมั่นในกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ แต่ยังคงจุดยืนอย่างระมัดระวัง โดยขอเน้นย้ำว่าการยังคงควบคุมตัวทหารกัมพูชาทั้ง 18 นายซึ่งถูกจับในช่วงหยุดยิงไว้ต่อไปนั้น ก่อให้เกิดข้อกังวลทางกฎหมายและจริยธรรมอย่างร้ายแรง พร้อมกับกล่าวว่าไทยได้ระบุไว้ก่อนหน้านี้ว่าทหารกัมพูชาจะได้รับการปล่อยตัวและส่งกลับประเทศในทันทีเมื่อความเป็นปรปักษ์ระหว่างสองประเทศสิ้นสุดลง ดังที่กระทรวงการต่างประเทศของไทยระบุไว้ในการแถลงข่าวก่อนหน้านี้