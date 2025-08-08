สลด เครื่องบินทางการแพทย์ ตกใส่บ้านในเคนยา เสียชีวิต 6 ศพ สาหัสอีก 2
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม เอพี รายงานว่า เครื่องบินพยาบาลประสบอุบัติเหตุ ตกในย่านที่พักอาศัยนอกเมืองเคนยา ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 6 ราย
AMREF Flying Doctors ระบุว่า เครื่องบินเจ็ตขนาดกลางรุ่น Cessna Citation XLS ได้ขึ้นบินจากสนามบินสนามบินวิลสัน มุ่งหน้าไปยังเมืองฮาร์เกซา ประเทศโซมาเลีย ก่อนที่จะตกและระเบิดเป็นไฟที่อาคารที่พักอาศัยในพื้นที่กีทูไร กรุงไนโรบี
ผู้ให้บริการไม่ได้ระบุจำนวนผู้ได้รับบาดเจ็บ หรือ สาเหตุของการตก โดยระบุในแถลงการณ์เพียงว่า กำลังให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับหน่วยงานการบินที่เกี่ยวข้อง และทีมตอบสนองเหตุฉุกเฉิน เพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานการณ์ดังกล่าว
ขณะที่ บีบีซี รายงานว่า นายเฮนรี่ วาฟูลา กรรมาธิการเขตเคียมบู กล่าวว่า มีผู้เสียชีวิตบนเครื่องบิน 4 ราย รวมทั้งแพทย์ พยาบาล และนักบิน รวมไปถึงเสียชีวิตอีก 2 รายบนพื้นดิน ส่วนอีก 2 รายได้รับบาดเจ็บสาหัส
เจ้าหน้าที่สอบสวนถูกส่งไปยังสถานที่เกิดเหตุ เพื่อตรวจสอบสาเหตุ
สำนักงานการบินพลเรือนเคนยา เปิดเผยว่า เครื่องบินสูญเสียการติดต่อทั้งทางวิทยุและเรดาร์ กับศูนย์ควบคุมการจราจรทางอากาศเพียงสามนาทีหลังจากขึ้นบิน
องค์กรการกุศลดังกล่าวระบุว่ามีลูกเรือและเจ้าหน้าที่ของ Amref 4 คนอยู่บนเรือ
“ขณะนี้ เรากำลังให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับหน่วยงานการบินที่เกี่ยวข้องและทีมตอบสนองเหตุฉุกเฉินเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานการณ์” สตีเฟน กิตาอู ซีอีโอของ Amref กล่าวในแถลงการณ์