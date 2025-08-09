|ที่มา
|หนังสือพิมพ์มติชน
|ผู้เขียน
|คอลัมน์ไฮไลต์โลก
|เผยแพร่
คอลัมน์ไฮไลต์โลก: สำรวจกองเรือดำน้ำนิวเคลียร์ทัพมะกัน งัดขู่หมีขาว
ดูจะเป็นอีกความย้อนแย้งของ “โดนัลด์ ทรัมป์” ที่กล้าเรียกตัวเองว่าเป็น “ประธานาธิบดีแห่งสันติภาพ” โดยอ้างความสำเร็จของการเป็นตัวกลางยุติความขัดแย้งในหลายภูมิภาคของโลกในเวลาเพียง 6 เดือนที่ผ่านมา ตั้งแต่การช่วยสงบศึกสู้รบระหว่างอินเดียกับปากีสถาน มาจนถึงการเจรจาหยุดยิงระหว่างไทยกับกัมพูชา ถึงขั้นที่มีพันธมิตรของทรัมป์ชงเรื่องเสนอชื่อเขาเข้าชิงรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพกันแล้ว
แต่เมื่อสัปดาห์ก่อนทรัมป์กลับสั่งเคลื่อนเรือดำน้ำนิวเคลียร์ 2 ลำของกองทัพเรือสหรัฐ เข้าประจำการยัง “ภูมิภาคที่เหมาะสม” โดยไม่ได้ระบุว่าเป็นภูมิภาคใด แต่ชัดเจนว่าเป็นการเคลื่อนไหวตอบโต้สิ่งที่ทรัมป์ชี้ว่าเป็นการยั่วยุ หลังจาก ดมิทรี เมดเวเดฟ อดีตประธานาธิบดีขัดตาทัพของรัสเซีย ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองประธานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ออกมาวิพากษ์ทรัมป์ว่ากำลังผลักให้สหรัฐและรัสเซียเข้าสู่สงคราม พร้อมกับเตือนให้อย่าลืมว่ารัสเซียก็เป็นชาตินิวเคลียร์ที่มีขีดความสามารถสูง
วาทกรรมเดือดนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ทรัมป์ออกมาขีดเส้นตายให้ประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน ของรัสเซีย ยุติสงครามยูเครนภายใน 10-15 วัน หนึ่งในวาระโลกที่ทรัมป์ชูธงนำแก้ปัญหามาตั้งแต่ตอนหาเสียง
ไม่ชัดเจนว่าการสั่งเคลื่อนเรือดำน้ำนิวเคลียร์ประจำการในภูมิภาคเป้าหมายของทรัมป์นั้นหมายถึงเรือดำน้ำที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานนิวเคลียร์หรือเรือดำน้ำติดอาวุธนิวเคลียร์กันแน่
แต่เท่าที่มีข้อมูลคร่าวๆ จากสื่ออเมริกันที่รวบรวมมาระบุว่า กองทัพเรือสหรัฐมีเรือดำน้ำอยู่ 3 ประเภท ทั้งหมดขับเคลื่อนด้วยพลังงานนิวเคลียร์ แต่มีเพียงประเภทเดียวที่เป็นเรือดำน้ำติดอาวุธนิวเคลียร์ นั่นคือ เรือดำน้ำติดขีปนาวุธชั้นโอไฮโอ(Ohio-class หรือ SSBN) ที่มักเรียกว่า “บูมเมอร์” (boomers) ได้รับการออกแบบมาพิเศษให้หลบเลี่ยงการตรวจจับระหว่างปฏิบัติการรบและมีความแม่นยำสูงในการส่งหัวรบนิวเคลียร์ เรือดำน้ำชั้นโอไฮโอมีความยาว 560 ฟุต มีระวางขับน้ำเกือบ 19,000 ตัน สามารถทำความเร็วได้สูงสุด 37 กม./ชม.
แต่ละลำสามารถบรรทุกขีปนาวุธไทรเดนท์ (Trident) ที่มีพิสัยยิงไกลสูงสุด 7,400 กม. ได้ถึง 20 ลูก และขีปนาวุธแต่ละลูกสามารถติดหัวรบนิวเคลียร์ได้หลายหัวรบ นั่นหมายความว่า เรือดำน้ำชั้นนี้ไม่จำเป็นต้องเข้าใกล้รัสเซียก็สามารถยิงโจมตีได้ทั้งจากมหาสมุทรแอตแลนติก แปซิฟิก มหาสมุทรอินเดียหรือแม้แต่จากอาร์กติก
กองทัพเรือสหรัฐยังมีเรือดำน้ำติดขีปนาวุธนำวิถี (SSGN) มีคุณสมบัติโดยรวมเหมือนกับ SSBN แต่ SSGN จะติดขีปนาวุธโทมาฮอว์ก โดยแต่ละลำบรรทุกขีปนาวุธโทมาฮอว์กได้ 154 ลูก ซึ่งติดหัวรบระเบิดแรงสูงน้ำหนักสูงสุดถึง 1,000 ปอนด์ และมีพิสัยทำการระยะ 1,600 กม.
ยังมีเรือดำน้ำโจมตีเร็ว (Fast-attack submarine) ถูกออกแบบมาเพื่อไล่ล่าและโจมตีทำลายเรือดำน้ำและเรือรบเป้าหมายของฝ่ายศัตรูด้วยจรวดตอร์ปิโด มีความสามารถในการพรางตัวสูงและติดตั้งขีปนาวุธร่อนเพื่อโจมตีเป้าหมายบนบกได้อย่างแม่นยำ ส่วนมากใช้ในการลาดตระเวน รวบรวมข่าวกรองและปฏิบัติการที่ต้องการการตรวจจับยาก
แม้เป็นไปได้สูงที่ทรัมป์อาจเลือกส่งบูมเมอร์ไปประจำการ แต่การขยับท่าทีข้างต้นยังเป็นเพียงการขู่ปราม ไม่น่าจะถึงขั้นลงไม้ลงมืออะไร ไม่เช่นนั้นแล้วก็จะกระทบต่อเส้นทางการคว้าโนเบลสาขาสันติภาพที่เจ้าตัวใฝ่ฝันได้