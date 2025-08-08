‘ทุนชีฟนิ่ง’ จากรัฐบาลอังกฤษ เรียนต่อป.โท เปิดรับสมัครแล้ววันนี้
สถานเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทยประกาศว่า ทุนชีฟนิ่งเปิดรับสมัครทุนเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโทที่สหราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม จนถึงวันที่ 7 ตุลาคม 2568 โครงการนี้มอบทุนการศึกษาที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายทั้งหมดสำหรับผู้ที่พร้อมจะเป็นผู้นำในการสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกให้กับประเทศของตนและทั่วโลก
ทุนชีฟนิ่งเป็นโครงการทุนการศึกษาระดับโลกของรัฐบาลสหราชอาณาจักร ดำเนินการโดยสำนักงานการต่างประเทศ เครือจักรภพ และการพัฒนา (FCDO) และองค์กรพันธมิตร ทุนนี้สนับสนุนการศึกษาระดับปริญญาโท 1 ปีที่มหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร ทุนชีฟนิ่งเริ่มต้นในปีพ.ศ. 2526 ตลอดระยะเวลากว่า 40 ปีที่ผ่านมา ทุนชีฟนิ่งมีผู้สมัครจำนวนนับแสนคนจากทั่วโลก ซึ่งผู้ที่ได้รับคัดเลือกจะต้องแสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้นำที่โดดเด่น ความสามารถในการโน้มน้าวผู้อื่น และทักษะการสร้างเครือข่าย ผ่านตัวอย่างที่ชัดเจน และมีหลักฐานรองรับ
เอ็มมา เฮนเนสซีย์ หัวหน้าหน่วยทุนการศึกษาประจำกระทรวงการต่างประเทศและการพัฒนาแห่ง สหราชอาณาจักร (FCDO) กล่าวว่า “กระบวนการคัดเลือกที่เข้มข้นของทุนชีฟนิ่งทำให้มั่นใจได้ว่า ผู้ที่ได้รับเลือกเป็นนักเรียนทุนหรือผู้ได้รับทุน Chevening Fellowships คือบุคคลที่มีความสามารถและแรงผลักดันสูงสุดจากทั่วโลก ศิษย์เก่าชีฟนิ่งได้นำความรู้จากการศึกษาในระดับโลก เครือข่ายสากล และความมั่นใจที่ได้รับจากสหราชอาณาจักร ไปสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนเมื่อกลับประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขปัญหาระดับโลกหรือการสร้างผลอันเป็นที่ประจักษ์ ในชุมชนของตน
“หากคุณสามารถแสดงทักษะที่จำเป็นเหล่านี้ให้เห็นได้อย่างชัดเจน แสดงถึงความเป็นผู้นำที่โดดเด่น มีความสามารถในการโน้มน้าวผู้อื่น และทักษะการสร้างเครือข่าย ขอเชิญให้สมัครทุนนี้ แต่หากคุณยังไม่พร้อม ดิฉันอยากให้ใช้เวลาในการเสริมสร้างประสบการณ์เพื่อเพิ่มความน่าสนใจให้กับใบสมัครของคุณ
“ดิฉันรู้สึกประทับใจในความมุ่งมั่นและแรงบันดาลใจของชุมชนชาวชีฟนิ่งมาโดยตลอด และเฝ้ารอที่จะได้เห็นผู้นำรุ่นใหม่ นำพาสิ่งต่าง ๆ มาให้กับโลกใบนี้”
เดฟ โทมัส อุปทูตรักษาการแทนเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทย กล่าวว่า “ตั้งแต่กลุ่มนักเรียนทุนชีฟนิ่งรุ่นแรกในปี พ.ศ. 2526 จนมาถึงรุ่นล่าสุดในปี 2567 – 2568 ขณะนี้เรามีศิษย์เก่าชีฟนิ่งในประเทศไทยมากกว่า 600 คน ซึ่งศิษย์เก่าเหล่านี้ได้กลายเป็นผู้นำและผู้สร้างการเปลี่ยนแปลง ให้กับประเทศ ทั้งการทำงานในหน่วยงานภาครัฐและองค์กรที่ขับเคลื่อนการพัฒนาและนวัตกรรมทั่วประเทศ”
“เราหวังที่จะได้สนับสนุนผู้มีความมุ่งมั่นจะสร้างอนาคตให้กับประเทศไทยผ่านการศึกษาระดับโลกในสหราชอาณาจักรและ เครือข่ายชีฟนิ่งในระดับสากล และหวังว่าจะช่วยให้นักเรียนทุนสามารถเดินหน้าตามเป้าหมายด้วยความมุ่งมั่น ความร่วมมือ และสร้างผลกระทบที่ยั่งยืน”
ตั้งแต่เริ่มโครงการในปี พ.ศ. 2526 มีผู้เชี่ยวชาญกว่า 60,000 คนที่ได้พัฒนาศักยภาพผ่านทุนชีฟนิ่ง ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของสหราชอาณาจักรในการพัฒนาผู้นำแห่งอนาคต
สำหรับผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่ chevening.org/apply ก่อนการสมัครทุน ขอแนะนำให้ท่านศึกษาข้อมูลและดูรายละเอียดคำแนะนำที่ chevening.org/guidance และประเมินความพร้อมของตนเองในการยื่นใบสมัครที่มีคุณภาพ สามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติและรายละเอียดทุนการศึกษาได้ที่ chevening.org และสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ทุนชีฟนิ่งประจำประเทศไทยได้ที่ [email protected]