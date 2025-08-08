ญี่ปุ่น ส่งเครื่องบินขับไล่ล่องหน F-35B ชุดแรก ประจำฐานทัพตอนใต้ เสริมศักยภาพป้องกันประเทศ
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม เอพี รายงานว่า เครื่องบินขับไล่ล่องหน F-35B จำนวน 3 ลำแรกของญี่ปุ่น เข้าประจำฐานทัพอากาศทางตอนใต้ของประเทศ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา นับเป็นความพยายามล่าสุดเพื่อเสริมกำลังป้องกันประเทศ ท่ามกลางความตึงเครียดในภูมิภาคที่ทวีความรุนแรงขึ้น
เครื่องบิน F-35B จำนวน 3 จากทั้งหมด 4 ลำ ที่มีกำหนดประจำการที่ฐานทัพอากาศ นยูตาบารู ใน มิยาซากิ
กองกำลังป้องกันตนเองทางอากาศระบุว่า เครื่องบินลำที่ 4 จะเดินทางมาถึงในภายหลัง
เครื่องบินขับไล่ F-35B สามารถบินขึ้นระยะสั้นและลงจอดในแนวดิ่งได้ จะปฏิบัติการบนเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ญี่ปุ่น 2 ลำ คือ อิซุโมะ และ คางะ ซึ่งได้รับการดัดแปลงให้รองรับเครื่องบินขับไล่ F-35B
กระทรวงกลาโหมสหรัฐ ระบุว่า เครื่องบินขับไล่ F-35B อีก 4 ลำ จะถูกส่งมอบให้กับ นยูตาบารุ ภายในสิ้นเดือนมีนาคม 2569
ญี่ปุ่น ถือว่าจีนเป็นภัยคุกคามระดับภูมิภาค และได้เร่งสร้างกำลังทหารบนเกาะห่างไกลทางตะวันตกเฉียงใต้
อย่างไรก็ตาม วานนี้ เครื่องบินขับไล่แบบที่นั่งเดี่ยว F-2A ประสบเหตุตกในมหาสมุทรแปซิฟิกนอกชายฝั่งตะวันออกของญี่ปุ่นระหว่างการฝึกบิน แต่นักบินได้ดีดตัวออกมาทันและได้รับการช่วยเหลือหลังจากนั้น ASDF ระบุว่าเที่ยวบินฝึกของเครื่องบินลำนี้ ถูกระงับเพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
ขณะนี้ ญี่ปุ่นกำลังก่อสร้างรันเวย์บนฐานทัพอากาศแห่งใหม่ บนเกาะมาเกชิมะ ซึ่งอยู่ห่างจากฐานทัพนยูตาบารูไปทางใต้ 160 กิโลเมตร สำหรับการฝึกซ้อมบิน F-35B
อย่างไรก็ตาม การฝึกซ้อมบินจะต้องดำเนินการที่นยูตาบารูไปจนถึงประมาณปี 2030 เนื่องจากความล่าช้าในการก่อสร้าง ทำให้เกิดการประท้วงจากประชาชนในพื้นที่ที่กังวลเกี่ยวกับเสียงเครื่องบิน
ญี่ปุ่นมีแผนจะประจำการเครื่องบิน F-35B ของจำนวน 42 ลำ และเครื่องบินขึ้นลงแบบธรรมดาหรือ CTOL จำนวน 105 ลำ ซึ่งจะทำให้ญี่ปุ่นกลายเป็นผู้ใช้เครื่องบิน F-35 รายใหญ่ที่สุดนอกสหรัฐอเมริกา