ข้าหลวงใหญ่สิทธิยูเอ็น วอนอิสราเอล หยุดแผนยึดกาซาทันที
สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า นายโวลเกอร์ เติร์ก ข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ได้กล่าวเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม ว่าอิสราเอลจะต้องหยุดแผนการนำกองทัพเข้ายึดครองฉนวนกาซาอย่างเต็มรูปแบบทันที เพราะแผนดังกล่าวจะส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากและประชาชนจะได้รับผลกระทบอย่างหนัก
คณะรัฐมนตรีความมั่นคงของอิสราเอลเพิ่งอนุมัติแผนของนายกรัฐมนตรีเบนจามิน เนทันยาฮูที่จะเข้าควบคุมกาซา ซิตี้ ขณะที่อิสราเอลยังคงดำเนินปฏิบัติการทางทหารในฉนวนกาซาต่อไปแม้จะมีเสียงวิจารณ์และคัดค้านจากนานาชาติเพราะฉนวนกาซาได้รับความเสียหายอย่างหนักจากสงครามที่ยืดเยื้อมานานเกือบ 2 ปี
นอกจากนั้น เนทันยาฮูยังได้กล่าวในวันก่อนหน้าว่าอิสราเอลมีแผนที่จะใช้กองทัพควบคุมพื้นที่ทั้งหมดของฉนวนกาซา
นายเติร์กได้ออกแถลงการณ์ว่าแผนดังกล่าวขัดแย้งกับคำตัดสินของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ (ICJ) ที่บอกให้อิสราเอลต้องยุติการยึดครองฉนวนกาซาให้เร็วที่สุด และต้องยอมรับแนวทางแก้ปัญหาสองรัฐ และสิทธิของชาวปาเลสไตน์ในการตัดสินอนาคตของตัวเอง
“หลักฐานทั้งหมดที่มีอยู่จนถึงตอนนี้ชี้ว่า การยกระดับปฏิบัติการทางทหารใดๆ ในฉนวนกาซาจะยิ่งทำให้เกิดการบังคับพลัดถิ่นมากขึ้น มีผู้เสียชีวิตมากขึ้น ความทุกข์ทรมาณของประชาชนที่ไม่อาจทนไหว ความเสียหายที่ไร้เหตุผลและอาชญากรรมที่เลวร้าย” เติร์กกล่าว พร้อมกับบอกว่ารัฐบาลอิสราเอลควรใช้ความพยายามทั้งหมดไปกับการช่วยเหลือชีวิตพลเรือนชาวกาซาด้วยการเปิดให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเข้าไปในฉนวนกาซาได้อย่างเต็มรูปแบบ และกลุ่มฮามาสจะต้องปล่อยตัวประกันทั้งหมดทันทีอย่างไม่มีเงื่อนไข