สหรัฐฯ ตัดงบหมื่นล้าน พัฒนาวัคซีน mRNA นักวิจัยห่วงกระทบรับมือโรคระบาดในอนาคต
สำนักข่าวซินหัว รายงานว่า กระทรวงสาธารณสุขและบริการมนุษย์ของสหรัฐฯ ประกาศระงับการจัดสรรเงินทุนหลายร้อยล้านดอลลาร์สหรัฐแก่การพัฒนาวัคซีนชนิดเอ็มอาร์เอ็นเอ (mRNA) ซึ่งเป็นไปตามการเปลี่ยนแปลงนโยบายครั้งสำคัญในยุทธศาสตร์สาธารณสุขของรัฐบาลกลางสหรัฐฯ
โดยเมื่อวันที่ 5 สิงหาคมที่ผ่านมา โรเบิร์ต เอฟ. เคนเนดี จูเนียร์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ แถลงว่ามีการยุติการลงทุนเพื่อพัฒนาวัคซีนชนิดเอ็มอาร์เอ็นเอ 22 รายการ คิดเป็นมูลค่ารวมเกือบ 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 1.61 หมื่นล้านบาท) เนื่องจากข้อมูลชี้ว่าวัคซีนเหล่านี้ไม่สามารถป้องกันการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจส่วนบนอย่างโควิดและไข้หวัดใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยกระทรวงฯ จะปรับเปลี่ยนทิศทางการลงทุนไปยังวัคซีนที่ปลอดภัยและครอบคลุมมากกว่า รวมถึงยังคงมีประสิทธิภาพแม้ไวรัสกลายพันธุ์
รายงานระบุว่านี่นับเป็นการส่งสัญญาณการเปลี่ยนแปลงลำดับความสำคัญในการพัฒนาวัคซีนของรัฐบาลกลางสหรัฐฯ โดยกระทรวงฯ จะให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีที่มีประวัติความปลอดภัยน่าเชื่อถือและข้อมูลทางคลินิกและการผลิตที่โปร่งใสมากขึ้น ทว่าก่อเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากบรรดาผู้เชี่ยวชาญทางสาธารณสุขและนักวิจัย ซึ่งเตือนว่าการถอยห่างจากเทคโนโลยีเอ็มอาร์เอ็นเอ (mRNA) อาจลดทอนความสามารถของสหรัฐฯ ในการรับมือกับโรคระบาดใหญ่ในอนาคต