พระกัมพูชา จัดพิธีสวดรำลึกดวงวิญญาณทหาร-พลเรือนที่เสียชีวิต วอนอยู่ร่วมกันอย่างสันติ-เป็นเพื่อนบ้านที่ดี
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม สำนักข่าวเอพีรายงานว่า พระสงฆ์กัมพูชาจำนวนหลายร้อยรูปร่วมกับแม่ชีและประชาชนชาวกัมพูชาได้ประกอบพิธีสวดมนต์เพื่อรำลึกถึงดวงวิญญาณทหารกัมพูชาที่เสียชีวิตในเหตุการณ์ปะทะตามแนวชายแดนกัมพูชา-ไทย และการสวดภาวนาเพื่อสันติภาพ
โดยพระสงฆ์กัมพูชาหลายร้อยรูปได้รวมตัวกันเดินทางออกจากโรงเรียนแห่งหนึ่งใกล้กับพระบรมราชวังในกรุงพนมเปญ มุ่งหน้าไปยังวัดปทุมวดีราชวราราม หรือ วัดโบตุม เพื่อประกอบพิธีสวดมนต์ร่วมกับแม่ชีและฆราวาสเพื่อรำลึกถึงดวงวิญญาณของทหารกัมพูชาที่เสียชีวิตในเหตุปะทะตามแนวชายแดนดังกล่าว โดยภายในวัดได้มีป้ายกระดานที่ติดรูปถ่ายของชายในชุดเครื่องแบบมากกว่า 40 คน ซึ่งไม่ชัดเจนว่าภาพเหล่านี้เป็นของทหารกัมพูชาที่เสียชีวิตหรือรวมถึงผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรือถูกจับกุมด้วยหรือไม่
ที่ผ่านมากัมพูชายอมรับว่ามีทหารที่เสียชีวิตในเหตุการณ์สู้รบกับฝ่ายไทยเพียง 6 นายเท่านั้น ขณะที่มีพลเรือนในทั้งสองฝ่ายที่เสียชีวิตหลายสิบรายและต้องอพยพหนีภัยสู้รบตามแนวชายแดนในทั้งสองประเทศรวมกันมากกว่า 260,000 คน
เข็ม สอน หัวหน้าคณะสงฆ์ในพนมเปญ กล่าวว่า วัตถุประสงค์หลักของพิธีในวันนี้คือเพื่อแสดงการสนับสนุนรัฐบาลในการมุ่งสู่สันติภาพและยุติสงครามด้วยการหยุดยิง รวมถึงเพื่อรำลึกถึงดวงวิญญาณของทหารและพลเรือนชาวกัมพูชาที่เสียชีวิต และเพื่อวิงวอนต่อประเทศต่างๆ ที่นับถือพุทธศาสนา โดยเฉพาะประเทศไทย ให้อยู่ร่วมกันอย่างสันติ นั่นหมายความว่าเราเพียงต้องการอยู่เคียงข้างกับประเทศไทยในฐานะเพื่อนบ้านที่ดี อยู่ร่วมกันด้วยความสามัคคีและสันติสุข