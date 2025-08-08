ออสเตรเลีย ยินดี ‘ไทย-กัมพูชา’ มุ่งมั่นหยุดยิง ชื่นชม GBC ก้าวสำคัญช่วยลดตึงเครียด
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม นางเพนนี หว่อง รัฐมนตรีต่างประเทศออสเตรเลีย ได้ออกแถลงการณ์ยินดีต่อความมุ่งมั่นของไทยและกัมพูชาในการดำเนินการหยุดยิงตามที่ได้ตกลงกันในการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป General Border Committee หรือ GBC ที่ประเทศมาเลเซีย เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม
นางหว่องกล่าวว่า ออสเตรเลียยินดีต่อความมุ่งมั่นในการประชุม GBC ต่อการทำให้ข้อตกลงหยุดยิงระหว่างไทยและกัมพูชามีผลบังคับใช้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ รวมถึงการก่อตั้งกลไกผู้สังเกตการณ์ที่นำโดยอาเซียน การประชุม GBC นี้เป็นก้าวสำคัญไปสู่การลดความตึงเครียดและสนับสนุนสันติภาพ เสถียรภาพ และความเจริญรุ่งเรืองของภูมิภาค
แถลงการณ์ของนางหว่องยังบอกอีกว่า ออสเตรเลียขอชื่นชมความพยายามของอาเซียน และบทบาทผู้นำของมาเลเซียในฐานะประธาน ในการส่งเสริมสันติภาพ เสถียรภาพ และการเจรจาในภูมิภาคของเรา ออสเตรเลียสนับสนุนบทบาทนำของอาเซียน รวมถึงการประชุมสมัยพิเศษที่นายอันวาร์ อิบราฮิม นายกรัฐมนตรีมาเลเซียเป็นประธาน เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม และแถลงการณ์ของรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนเมื่อวันที่ 27 และ 31 กรกฎาคมที่ผ่านมา
ออสเตรเลียขอเรียกร้องให้ทั้งกัมพูชาและไทยปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิง ยึดมั่นในพันธกรณีของกฎหมายระหว่างประเทศ ใช้ความอดกลั้นอย่างถึงที่สุด และมุ่งมั่นแก้ไขความขัดแย้งด้วยวิธีสันติที่สอดคล้องไปกับกฎบัตรสหประชาชาติ กฎบัตรอาเซียน สนธิสัญญามิตรภาพและความร่วมมือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ออสตรเลียชื่นชมการประชุม GBC จากการเป็นตัวแทนเชิงปฏิบัติของบทบาทอาเซียนในการลดความเสี่ยงของความเข้าใจผิดและการคาดการณ์ผิด การบริหารวิกฤต และป้องกันไม่ให้ข้อพิพาทลุกลามบานปลายจนกลายเป็นความขัดแย้ง