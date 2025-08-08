ระทึก! สนามบินนอริช ปิดชั่วคราว หลังเครื่องบินเล็กตก
เว็บไซต์ Mirror และ NationWorld รายงานว่า เมื่อช่วงเช้าวันที่ 8 สิงหาคม ตามเวลาท้องถิ่นในอังกฤษ มีรายงานว่า สนามบินนอริช ในประเทศอังกฤษ ต้องปิดให้บริการชั่วคราว หลังเกิดอุบัติเหตุขึ้นบนรันเวย์ ทำให้สนามบินต้องปิดให้บริการจนถึงช่วงบ่าย
โดยมิร์เรอร์ รายงานว่า ผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์คนหนึ่ง บอกว่าได้ยินเสียงวิทยุแจ้งว่ามีเครื่องบินตก จึงคิดว่าต้องมีอะไรผิดปกติเกิดขึ้น ผู้ที่เห็นเหตุการณ์หลายคนเห็นหน่วยฉุกเฉิน เช่น รถพยาบาลและรถดับเพลิง จำนวนมากอยู่ที่สนามบินนอริช นักเดินทางคนหนึ่งที่อยู่ในสนามบินเล่าว่า เขาจึงเดินออกไปดูข้างนอกจึงพบว่าใบพัดของเครื่องบินอยู่ในลักษณะงออยู่ และดูเหมือนว่าฐานขาล้อลงจอดของเครื่องบินไม่ได้กางออก
ด้านโฆษกของสนามบินนอริชยืนยันว่า ทางสนามบินกำลังรับมือกับอุบัติเหตุที่มีเครื่องบินเล็กเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ดังกล่าวด้วยเมื่อเวลาประมาณ 08.30 น. ตามเวลาท้องถิ่น ทำให้รันเวย์ของสนามบินต้องปิดใช้งานชั่วคราวและคาดว่าจะกลับมาเปิดอีกครั้งในเวลา 12.30 น. ของวันเดียวกัน จึงขอแนะนำให้ผู้โดยสารที่ต้องเดินทางที่สนามบินนอริชตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมจากทางสายการบิน
ด้านหน่วยงานท้องถิ่นยังไม่ได้ให้รายละเอียดว่าอุบัติเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นได้อย่างไร และยังไม่ทราบว่ามีผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวกี่ราย