‘เมืองเบียร์’ ระงับส่งอาวุธให้อิสราเอล ที่อาจนำไปใช้ถล่มกาซา
สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า นายกรัฐมนตรีฟรีดริช เมิรซ์ของเยอรมนีประกาศ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม ว่าเยอรมนีจะไม่ส่งออกยุทโธปกรณ์ให้กับอิสราเอลที่อาจนำไปใช้ในฉนวนกาซา หลังจากที่อิสราเอลประกาศแผนที่จะเข้าควบคุมกาซา ซิตี้ทั้งหมด
เมิร์ซกล่าวว่า อิสราเอลมีสิทธิที่จะปลดอาวุธกลุ่มฮามาสและพาตัวประกันที่ยังเหลืออยู่ในฉนวนกาซากลับบ้าน แต่รัฐบาลเยอรมนีเชื่อว่าปฏิบัติการทางทหารที่รุนแรงขึ้นในฉนวนกาซาตามที่คณะรัฐมนตรีความมั่นคงของอิสราเอลได้ตัดสินใจเมื่อคืนที่ผ่านมายิ่งทำให้มองไม่ออกว่าเป้าหมายดังกล่าวจะบรรลุได้อย่างไร
“ภายใต้สถานการณ์เหล่านี้ รัฐบาลเยอรมนีจะไม่อนุมัติการส่งออกยุทโธปกรณ์ทางทหารใดก็ตามที่อาจถูกนำไปใช้ในฉนวนกาซาอย่างไม่มีกำหนด” เมิร์ซกล่าว และเยอรมนีให้ความสำคัญสูงสุดกับการปล่อยตัวประกันกาซาและการเจรจาหยุดยิง พร้อมทั้งแสดงความกังวลอย่างมากต่อผลกระทบของพลเรือนในฉนวนกาซา
ทั้งนี้ เยอรมนีเป็นหนึ่งในประเทศที่ส่งออกอาวุธให้กับอิสราเอลรายใหญ่ที่สุด เป็นรองแค่สหรัฐอเมริกา