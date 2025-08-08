ฮุนเซน ไม่สน ม.รามถอนปริญญา ชี้ทิ้งลงส้วมไปนานแล้ว ลั่น สมองผมมาจากการสอนของกัมพูชา

‘ฮุนเซน’ ยักไหล่ มหา’ลัยไทยเพิกถอนปริญญา ชี้ทิ้งลงส้วมไปตั้งแต่ 18 ปีที่แล้ว ซัดปริญญาที่มอบให้ไม่มีคุณค่าใดๆ เลย ที่จะเก็บมันไว้ ลั่น สมองผมมาจากการสั่งสอนของชาวกัมพูชา
จากกรณี มหาวิทยาลัยรามคำแหง เพิกถอนปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ “ฮุน เซน” ประธานวุฒิสภากัมพูชา หลังมีท่าทีที่เป็นปฏิปักษ์รัฐไทย แสดงพฤติกรรมตรงกันข้ามกับคำประกาศเกียรติคุณ
- สภา ม.รามฯ มีมติเอกฉันท์เพิกถอนปริญญา ‘ฮุนเซน’ ชี้พฤติกรรมเป็นปฏิปักษ์ต่อไทย สวนทางคำประกาศเกียรติคุณ
ล่าสุด ฮุน เซน ได้โพสต์เรื่องดังกล่าวลงเฟซบุ๊กส่วนตัว โดยระบุว่า “น่าขำจริงๆ วันนี้ผมได้ยินว่า มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในประเทศไทย ผมจำชื่อไม่ได้ด้วยซ้ำ ได้มีการถอนปริญญาบัตร (กิตติมศักดิ์) ที่มอบให้ผม
ผมขอชี้แจงให้ทราบนะ คุณไม่จำเป็นต้องถอนปริญญาบัตรจากผมเลย เพราะผมทิ้งมันลงส้วมไปแล้ว ตั้งแต่ปี 2008 สมัยที่ประเทศไทยส่งกองทัพบุกปราสาทพระวิหาร
ปริญญาบัตรคุณ ไม่มีคุณค่าใดๆ สำหรับผมเลยที่จะเก็บมันไว้ ผมไม่รู้สึกภาคภูมิใจแม้แต่น้อย กับกระดาษแผ่นหนึ่งที่เรียกว่าปริญญาจากพวกคุณ มันสมองของผมไม่ได้มาจากโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยพวกคุณหรอก สมองของผมเกิดมาจากการสั่งสอนของชาวกัมพูชา และโรงเรียนของประเทศกัมพูชา“