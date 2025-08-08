ต่างประเทศ

ฮุนเซน ไม่สน ม.รามถอนปริญญา ชี้ทิ้งลงส้วมไปนานแล้ว ลั่น สมองผมมาจากการสอนของกัมพูชา

‘ฮุนเซน’ ยักไหล่ มหา’ลัยไทยเพิกถอนปริญญา ชี้ทิ้งลงส้วมไปตั้งแต่ 18 ปีที่แล้ว ซัดปริญญาที่มอบให้ไม่มีคุณค่าใดๆ เลย ที่จะเก็บมันไว้ ลั่น สมองผมมาจากการสั่งสอนของชาวกัมพูชา

จากกรณี มหาวิทยาลัยรามคำแหง เพิกถอนปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ “ฮุน เซน” ประธานวุฒิสภากัมพูชา หลังมีท่าทีที่เป็นปฏิปักษ์รัฐไทย แสดงพฤติกรรมตรงกันข้ามกับคำประกาศเกียรติคุณ

ล่าสุด ฮุน เซน ได้โพสต์เรื่องดังกล่าวลงเฟซบุ๊กส่วนตัว โดยระบุว่า “น่าขำจริงๆ วันนี้ผมได้ยินว่า มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในประเทศไทย ผมจำชื่อไม่ได้ด้วยซ้ำ ได้มีการถอนปริญญาบัตร (กิตติมศักดิ์) ที่มอบให้ผม

ผมขอชี้แจงให้ทราบนะ คุณไม่จำเป็นต้องถอนปริญญาบัตรจากผมเลย เพราะผมทิ้งมันลงส้วมไปแล้ว ตั้งแต่ปี 2008 สมัยที่ประเทศไทยส่งกองทัพบุกปราสาทพระวิหาร

ปริญญาบัตรคุณ ไม่มีคุณค่าใดๆ สำหรับผมเลยที่จะเก็บมันไว้ ผมไม่รู้สึกภาคภูมิใจแม้แต่น้อย กับกระดาษแผ่นหนึ่งที่เรียกว่าปริญญาจากพวกคุณ มันสมองของผมไม่ได้มาจากโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยพวกคุณหรอก สมองของผมเกิดมาจากการสั่งสอนของชาวกัมพูชา และโรงเรียนของประเทศกัมพูชา

