โฆษกกลาโหมกัมพูชา อ้าง ICRC ยันทหารกัมพูชา 18 นาย ที่ถูกไทยคุมตัว ปลอดภัย-แข็งแรงดี
สำนักข่าวเฟรชนิวส์รายงานว่า พล.ท.มาลี โสเจียตา โฆษกกระทรวงกลาโหมของกัมพูชา แถลงข่าวยืนยันเมื่อวันที่ 9 สิงหาคมว่า ตามรายงานของคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ(ICRC) ซึ่งได้เข้าเยี่ยมทหารกัมพูชา 18 นายที่ถูกฝ่ายไทยควบคุมตัวไว้อยู่นั้น พวกเขาทั้งหมดปลอดภัยและมีสุขภาพแข็งแรงดี
พล.ท.มาลี กล่าวในระหว่างการแถลงข่าวถึงการปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงระหว่างกัมพูชาและไทยว่า เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 8 สิงหาคม 2568 พล.อ.รัธ ดารารัธ รัฐมนตรีช่วยกระทรวงกลาโหมของกัมพูชา ได้พบกับนายลอยด์ กิลเลตต์ ผู้แทนทางทหารประจำภูมิภาคของ ICRC เพื่อเยี่ยมคารวะและหารือเกี่ยวกับความร่วมมือ โดยในระหว่างนั้นนายลอยด์ได้แบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าเยี่ยมทหารกัมพูชา 18 นายที่ถูกฝ่ายไทยควบคุมตัวหลังจากข้อตกลงหยุดยิงมีผลบังคับใช้ให้ได้รับทราบ
“ในการเข้าเยี่ยมของ ICRC ได้รับการยืนยันว่าทหารของเราที่อยู่ภายใต้การควบคุมตัวของฝ่ายไทยนั้นทั้งหมดปลอดภัยและมีสุขภาพแข็งแรงดี” พล.ท.มาลีกล่าว และว่า กัมพูชาได้เรียกร้องให้ฝ่ายไทยส่งตัวทหารกัมพูชาทั้ง 18 นายกลับโดยเร็ว ตามหลักกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ โดยกองทัพกัมพูชาได้เน้นย้ำอย่างหนักแน่นว่าจะไม่ทอดทิ้งทหารคนใดในกองทัพไม่ว่าในสถานการณ์ใดก็ตาม กัมพูชาหวังว่าฝ่ายไทยจะปล่อยตัวทหารเหล่านั้นโดยเร็วตามคำร้องขอของประเทศหุ้นส่วนและประชาคมระหว่างประเทศ
โฆษกกระทรวงกลาโหมกัมพูชายังยืนยันถึงความมุ่งมั่นที่ชัดเจนและไม่เปลี่ยนแปลงของกัมพูชาในฐานะประเทศสมาชิกที่มีความรับผิดชอบและเคารพในกฎหมายของประชาคมระหว่างประเทศ ที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงอย่างมีประสิทธิภาพและครบถ้วน และแก้ไขข้อขัดแย้งด้วยวิธีสันติตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศและกฎบัตรอาเซียน