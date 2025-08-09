‘ทรัมป์-ปูติน’ นัดถกสันติภาพยูเครน ที่อะแลสกา 15 ส.ค. แง้มมีแลกเปลี่ยนดินแดน
ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐอเมริกา และประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน ของรัสเซีย จะพบปะกันที่รัฐอะแลสกา ประเทศสหรัฐ ในวันที่ 15 สิงหาคมนี้ เพื่อหารือถึงข้อตกลงสันติภาพยูเครน ซึ่งทรัมป์กล่าวเปรยว่าข้อตกลงสันติภาพเพื่อยุติสงครามในยูเครนที่ยืดเยื้อมานานกว่า 3 ปีนั้น อาจเกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนดินแดนกันเพื่อประโยชน์ของทั้งสองประเทศ
“การพบปะที่หลายฝ่ายรอคอยระหว่างผม ในฐานะประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกา และประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน แห่งรัสเซีย จะเกิดขึ้นในวันศุกร์หน้าที่ 15 สิงหาคม 2025 ที่รัฐอะแลสกาอันยิ่งใหญ่” ทรัมป์โพสต์ประกาศทางทรูธโซเชียลเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม
แต่ก่อนหน้านั้นทรัมป์กล่าวที่ทำเนียบขาวว่า จะมีการแลกเปลี่ยนดินแดนบางส่วน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อทั้งยูเครนและรัสเซีย โดยไม่ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติม
ด้านโฆษกทำเนียบเครมลินของรัสเซียยืนยันในเวลาต่อมาถึงการนัดพบปะดังกล่าวของผู้นำทั้งสอง โดยระบุถึงสถานที่จะพบปะกันดังกล่าวด้วยว่าค่อนข้างสมเหตุสมผล เนื่องจากรัฐอะแลสกาตั้งอยู่ใกล้กับรัสเซีย อย่างไรก็ดียังไม่มีปฏิกิริยาใดๆ จากฝ่ายยูเครน
ในวันเดียวกันมีรายงานว่า ปูติน ได้หารือกับประธานาธิบดีสี จิ้นผิงของจีน และนายนเรนทรา โมดี นายกรัฐมนตรีอินเดีย ก่อนหน้าที่จะพบปะสุดยอดกับทรัมป์ที่พยายามจะสงบศึกรัสเซีย-ยูเครนหลังจากที่เขาขึ้นรับตำแหน่งแต่ยังไม่ประสบความสำเร็จ
โดยทำเนียบเครมลินแถลงว่า ประธานาธิบดีปูตินได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลหารือสำคัญของเขากับนายสตีฟ วิตคอฟฟ์ ทูตพิเศษของสหรัฐที่มาเยือนมอสโกเมื่อต้นสัปดาห์นี้ ซึ่งประธานาธิบดีสีได้แสดงการสนับสนุนแนวทางแก้ไขปัญหาในระยะยาวต่อความขัดแย้งนี้
ด้านสำนักข่าวซินหัวของจีนรายงานว่า ประธานาธิบดีสีกล่าวกับนายปูตินว่า จีนยินดีที่เห็นรัสเซียและสหรัฐรักษาการติดต่อกัน ปรับความสัมพันธ์ให้ดีขึ้นและสนับสนุนการแก้ไขปัญหาวิกฤตยูเครน
นอกจากนี้ประธานาธิบดีปูตินยังได้โทรศัพท์พูดคุยกับนายกรัฐมนตรีอินเดีย หลังจากทั้งสองประเทศประณามมาตรการภาษีศุลกากรใหม่ของรัฐบาลทรัมป์ที่จัดเก็บอินเดียในอัตราสูงฐานซื้อน้ำมันจากรัสเซียด้วย