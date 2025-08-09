มาริษ ลงพื้นที่สุรินทร์ ให้กำลังใจผู้อพยพ ยืนยันเดินหน้าเรียกร้องความเสียหาย ที่เกิดขึ้นจากกัมพูชา
นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวถึงการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การสู้รบ และการดำเนินการตามแผนปฏิบัติพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลัง ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับนายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีฯ ในฐานะรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีว่า การลงพื้นที่ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเยี่ยมเยียนให้กำลังใจพี่น้องประชาชน ที่ได้รับผลกระทบ และเยี่ยมเยียนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ รวมถึงติดตามความคืบหน้า การประเมินความปลอดภัยในพื้นที่ชายแดนเพื่อให้พี่น้องประชาชนกลับบ้านได้ หลังมีผลการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป (General Border Committee) หรือ GBC ไทย-กัมพูชา สมัยวิสามัญ เมื่อวันที่ 7 สิงหาคมที่ผ่านมา ที่มาเลเซีย ซึ่งเป็นหมุดหมายสำคัญในการหยุดยิง อันจะนำไปสู่สันติภาพและความสงบสุขของชายแดนไทย–กัมพูชา เพราะสันติภาพที่ยั่งยืน ต้องเริ่มจากการหยุดยิง และการแสดงความรับผิดชอบต่อการสูญเสีย
นายมาริษ ยังได้ติดตามและรับฟังข้อมูลและข้อเท็จจริงเพิ่มเติมจากพื้นที่ โดยเฉพาะในประเด็นผลกระทบจากการโจมตีของฝ่ายกัมพูชาต่อพลเรือน และพื้นที่พลเรือนของไทย รวมทั้งการวางทุ่นระเบิดของกองทัพกัมพูชา ซึ่งละเมิดกฎหมายมนุษธรรมระหว่างประเทศ (International Humanitarian Law: IHL) และอนุสัญญาห้ามทุ่นระเบิดสังหารบุคคล หรืออนุสัญญาออตตาวา ถึงแม้จะมีข้อตกลงหยุดยิงแล้ว แต่ความเสียหายต่อพลเรือนได้เกิดขึ้นแล้ว
กระทรวงการต่างประเทศ ยังคงเดินหน้าดำเนินการร้องเรียนต่อเวทีสหประชาชาติ และประชาคมโลก เกี่ยวกับการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศของกัมพูชา เพื่อให้เกิดความรับผิดชอบ และความยุติธรรมต่อพี่น้องประชาชนไทยผู้บริสุทธิ์ รวมทั้งทหารไทยที่ได้รับการสูญเสีย และบาดเจ็บสาหัส จากการเหยียบกับระเบิดที่ฝ่ายกัมพูชาวางไว้ในดินแดนของไทย อันเป็นการรุกล้ำอธิปไตยและบูรณภาพของประเทศ
นายมาริษ ยังเปิดเผยว่า ระหว่างวันที่ 11 – 14 สิงหาคม 2568 นี้ กระทรวงการต่างประเทศอยู่ระหว่างการประสานงาน เพื่ออำนวยความสะดวกคณะผู้แทนคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ หรือ ICRC ที่จะลงพื้นที่ จังหวัดสุรินทร์, ศรีษะเกษ และอุบลราชธานี จะลงพื้นที่ติดตาม เพื่อเยี่ยมเยียน และสัมภาษณ์ประชาชนคนไทย และติดตามสถานพยาบาล ที่ได้รับผลกระทบจากการโจมตีทางเป้าหมายพลเรือนของกัมพูชา
นายมาริษ ยังย้ำว่า ที่ผ่านมากระทรวงการต่างประเทศตามแนวนโยบายของรัฐบาลได้ดำเนินการร้องเรียนในเวทีระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องใน 2 ประเด็นสำคัญ คือ ในประเด็นทุ่นระเบิด กระทรวงการต่างประเทศได้ออกแถลงการณ์ของกระทรวงเพื่อประท้วง และการออกหนังสือถึงประธานการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาห้ามทุ่นระเบิดสังหารบุคคล ผ่านคณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา, การออกหนังสือถึงเลขาธิการสหประชาชาติ เพื่อเรียกร้องการชี้แจงของกัมพูชาต่อกรณีการวางทุ่นระเบิดฯ ผ่านคณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก และในประเด็นการโจมตีเป้าหมายทางพลเรือนของกัมพูชา
รัฐบาลโดยกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ได้ออกแถลงการณ์ประณาม และออกแถลงการณ์ต่อกรณีที่กัมพูชาใช้อาวุธร้ายแรงยิงใส่บ้านเรือนของประชาชนในดินแดนไทย ที่จังหวัดสุรินทร์ เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคมที่ผ่านมา รวมถึงการกล่าวถ้อยแถลงประณามกัมพูชาต่อการโจมตีเป้าหมายทางพลเรือน ในการประชุมฉุกเฉินในกรอบคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ หรือ UNSC โดยเอกอัครราชทูต ผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก
และตนเองยังได้มีหนังสือลงนามถึงประธานคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ หรือ ICRC และข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ รวมถึงการประสานงานกับกองทัพ เพื่อนำคณะผู้แทนคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ หรือ ICRC ลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมเชลยศึก 18 นาย เพื่อย้ำถึงการปฏิบัติต่อเชลยศึกอย่างดี และโปร่งใส เป็นไปตามกฎหมายระหว่างประเทศ เมื่อวันที่ 4-6 สิงหาคมที่ผ่านมา
นายมาริษ ย้ำว่า ประเทศไทยเคารพ และพร้อมปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงทั้ง 13 ข้อ ซึ่งเป็นหมุดหมายสำคัญเพื่อนำไปสู่ความสงบสันติในภูมิภาค แต่ความสูญเสียต่อพลเรือนที่เกิดขึ้นเป็นข้อเท็จจริงที่ ต้องเกิดความรับผิดชอบ จึงต้องเดินหน้าการทำงานใน 2 ส่วนนี้คู่ขนานกันไป