ญี่ปุ่นรำลึก 80 ปี ทิ้งระเบิดปรมาณูถล่ม ‘นางาซากิ’ เตือนโลกเสี่ยงสงครามนิวเคลียร์
เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม ท่ามกลางสายฝนโปรยปราย ประชาชนราว 2,600 คน รวมถึงผู้แทนจากกว่า 90 ประเทศ มารวมตัวกันอยู่ที่สวนสันติภาพนางาซากิ ในเมืองนางาซากิ ประเทศญี่ปุ่น เพื่อร่วมรำลึกวาระครบรอบ 80 ปี เหตุการณ์ที่กองทัพสหรัฐทิ้งระเบิดปรมาณู “Fatman” โจมตีเมืองนางาซากิ เมื่อวันที่ 9 สิงหาคมปีค.ศ.1945 ซึ่งคร่าชีวิตผู้คนไปราว 70,000 ราย เพียง 3 วันหลังจากที่สหรัฐทิ้งระเบิดปรมาณูถล่มเมืองฮิโรชิมา คร่าชีวิตผู้คนไปถึง 140,000 คน ก่อนที่ไม่กี่วันต่อมาญี่ปุ่นจะยอมแพ้ในสงครามโลกครั้งที่ 2
นายกรัฐมนตรีชิเงรุ อิชิบะ ของญี่ปุ่น ได้กล่าวสุนทรพจน์ในพิธีดังกล่าวเมื่อเวลา 11.02 น.ตามเวลาท้องถิ่น ซึ่งเป็นเวลาที่ระเบิดปรมาณูระเบิดขึ้นกลางเมืองนางาซากิในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยผู้ร่วมงานร่วมกันยืนสงบนิ่งไว้อาลัย ท่ามกลางเสียงระฆังดังขึ้นพร้อมกับการปล่อยฝูงนกพิราบซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งสันติภาพสู่ท้องฟ้า
นายชิโร ซูซูกิ นายกเทศมนตรีเมืองนางาซากิ ยังใช้โอกาสนี้เรียกร้องให้ยุติสงครามในโลก โดยกล่าวว่า ความขัดแย้งทั่วโลกกำลังทวีความรุนแรงขึ้นเป็นวัฏจักรเลวร้ายแห่งการเผชิญหน้าและการแตกแยก หากเรายังคงดำเนินวิถีนี้ต่อไป เราก็จะเผชิญกับสงครามนิวเคลียร์
นายฮิโรชิ นิชิโอกะ อายุ 93 ปี ซึ่งเป็นผู้รอดชีวิตจากเหตุทิ้งระเบิดปรมาณูถล่มเมืองนางาซากิเมื่อ 80 ปีก่อน โดยเขาอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุระเบิดไปเพียง 3 กม.เท่านั้น ได้ร่วมกล่าวในพิธีนี้ด้วย โดยเล่าถึงเหตุการณ์อันน่าสยดสยองครั้งนั้นให้ฟังว่า แม้แต่คนที่โชคดี(ไม่ได้รับบาดเจ็บสาหัส) ก็เริ่มมีเลือดออกจากเหงือกและผมร่วง และเสียชีวิตทีละคน แม้สงครามจะยุติแล้ว แต่ระเบิดปรมาณูก็ยังนำมาซึ่งความหวาดกลัวที่มองไม่เห็น
ยังมีผู้รอดชีวิตคนอื่นๆ และครอบครัวของพวกเขาร่วมกันรำลึกถึงเหตุการณ์ดังกล่าวที่สวนสาธารณะไฮโปเซ็นเตอร์ ซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับสวนสันติภาพนางาซากิ โดยนายโคอิจิ คาวาโนะ ผู้รอดชีวิตปัจจุบันอายุ 85 ปี กล่าวขณะวางดอกไม้ที่อนุสรณ์สถานในสวนไฮโปเซ็นเตอร์ว่า ผมเพียงแค่อยากเห็นโลกที่ปราศจากสงคราม