ทูตไทยลุยแจง สถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา ต่อนานาปท. ขานรับพัฒนาการที่ดี หนุนแก้ปัญหาโดยสันติ
เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม บัญชีเฟซบุ๊กของกระทรวงการต่างประเทศของไทย ได้เผยแพร่การดำเนินการของสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศต่างๆ ทั่วโลก ในการชี้แจงเกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชาให้นานาประเทศได้รับทราบและเข้าใจในสิ่งที่ประเทศไทยยึดมั่นปฏิบัติตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศและหลักมนุษยธรรมอย่างเคร่งครัด ตามที่ได้รับมอบหมายจากนายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ในระหว่างการประชุมแบบออนไลน์ร่วมกับเอกอัครราชทูตไทย ผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตและคณะผู้แทนถาวรไทยในต่างประเทศก่อนหน้านี้
โดยระบุว่า เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม นายจิติพัฒน์ ทองประเสิรฐ เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี ได้พบหารือกับนายแฟรงก์ ฮาร์ตแมน อธิบดีกรมเอเชีย-แปซิฟิก กระทรวงต่างประเทศเยอรมนี เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชาตามสภาพความเป็นจริง พร้อมย้ำจุดยืนของไทยในการยึดมั่นส่งเสริมสันติภาพกับกัมพูชาและการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งผ่านกลไกทวิภาคี ทั้งชี้แจงว่าการใช้มาตรการทางการทหารของไทยเป็นการตอบโต้การโจมตีต่อพลเรือนและปกป้องอธิปไตยของประเทศตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศ และไทยยึดมั่นการปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงและผลการประชุมคณะกรรมการทั่วไป(GBC)ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์อย่างจริงจัง
ด้านน.ส.วิมลพัชระ รักษาเกียรติ เอกอัครราชทูต ณ กรุงซันติอาโก ได้พบหารือกับนายอันโตนิโอ ลิม เอ็นริเกวซ ยัง อุปทูตรักษาการแทนเอกอัครราชทูตปานามาประจำประเทศชิลี เพื่อชี้แจงและให้ข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับสถานการณ์ไทย-กัมพูชา โดยเอกอัครราชทูตฯ ได้แสดงความยินดีกับประเทศปานามา ในการดำรงตำแหน่งประธานคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ(ยูเอ็นเอสซี) ระหว่างวันที่ 1-31 สิงหาคม และยืนยันการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากฝ่ายไทย
เอกอัครราชทูตฯ ยังได้แสดงความหวังว่าปานามาจะเข้าใจและสนับสนุนความพยายามของไทยในการแสวงหาทางออกที่ยั่งยืนและสันติภาพระหว่างไทย – กัมพูชา ตามที่ไทยและกัมพูชาได้เห็นพ้องร่วมกันภายหลังการหารือที่มาเลเซียเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม และการประชุมจีบีซีเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม และเชื่อมั่นว่าเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทย และเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรปานามาประจำสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก จะได้ประสานงานกันอย่างใกล้ชิดต่อไปในเรื่องนี้ อีกทั้งเน้นย้ำว่าประเทศไทยปฏิบัติตามกฎหมายระหว่างประเทศ หลักมนุษยธรรม และพันธกรณีด้านสิทธิมนุษยชนอย่างเคร่งครัด โดยไทยได้ปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงอย่างครบถ้วน ฝ่ายไทยได้ใช้ความอดกลั้นอย่างสูงสุดและตอบโต้เพียงเพื่อป้องกันตนเองเท่านั้น และไทยมุ่งมั่นรักษาการหยุดยิงและแก้ไขสถานการณ์ชายแดนด้วยสันติวิธีผ่านกลไกทวิภาคีที่มีอยู่
ด้านอุปทูตฯ ปานามา ได้แสดงความขอบคุณสำหรับข้อมูลชี้แจงและความคืบหน้าล่าสุดจากการประชุม GBC พร้อมยืนยันว่าหนังสือและเอกสารจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงซันติอาโก ชี้แจงข้อมูลและท่าทีไทยเกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนไทย – กัมพูชา ได้รับการส่งต่อไปยังกระทรวงการต่างประเทศของปานามาอย่างทันท่วงที และเอกสารประกอบที่มอบให้ในระหว่างการหารือครั้งนี้ จะมีการส่งต่อให้รัฐบาลปานามาโดยเร็วเช่นกัน
ขณะที่นายสธน เกษมสันต์ ณ อยุธยา เอกอัครราชทูต ณ กรุงเอเธนส์ ได้พบนายสปายรีดอน วูลการิส อธิบดีกรมเอเชียและโอเชียเนีย กระทรวงการต่างประเทศกรีซ เพื่อให้ข้อเท็จจริง พร้อมมอบเอกสารแสดงข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนไทย – กัมพูชา โดยปัจจุบันกรีซเป็นสมาชิกไม่ถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ
เอกอัครราชทูตฯ กล่าวว่า กัมพูชาเป็นฝ่ายเริ่มต้นความขัดแย้ง ซึ่งฝ่ายไทยได้พยายามใช้สันติวิธีและความอดทนอดกลั้นมาโดยตลอด จนกระทั่งเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2568 ฝ่ายกัมพูชาได้เริ่มโจมตีไทยอย่างไม่เลือกเป้าหมาย นำไปสู่การสูญเสียชีวิตของพลเรือน และความเสียหายต่อสถานที่ต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงพยาบาลและโรงเรียน ทำให้ไทยต้องใช้สิทธิในการตอบโต้ โดยไทยมุ่งเป้าหมายทางทหารของกัมพูชาเท่านั้น พร้อมกันนี้ได้ยืนยืนว่าไทยปฏิบัติตามกฎหมายระหว่างประเทศ และข้อตกลงหยุดยิงเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2568 อย่างเคร่งครัด และพร้อมเจรจาเพื่อหาทางออกอย่างยั่งยืนในกรอบกลไกทวิภาคีที่มีอยู่แล้วระหว่างไทยกับกัมพูชา โดยเอกอัครราชทูตฯ ได้แจ้งถึงผลการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป (GBC) ไทย – กัมพูชา สมัยวิสามัญ เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2568 ด้วย
ด้านอธิบดีกรมเอเชียฯ กระทรวงการต่างประเทศกรีซ ได้ขอบคุณเอกอัครราชทูตฯ สำหรับข้อมูล และยินดีที่ได้รับทราบพัฒนาการที่ดีจากการประชุม GBC สมัยวิสามัญ พร้อมกล่าวสนับสนุนให้ทั้งสองฝ่ายใช้กลไกต่างๆ ที่มีอยู่ในการแก้ไขปัญหาอย่างสันติ