มาริษ แจงโทรเคลียร์ รมต.สิงคโปร์ ถูกบิดเบือนคำพูด ยันไม่ได้วิจารณ์เชิงลบ ห่วงภาวะผู้นำทำงานได้ไม่เต็มที่
เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2568 นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่มีบางสื่อบิดเบือนคำพูดของ ดร.วิเวียน บาลากริชนาน (Vivian Balakrishnan) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของสิงคโปร์ ซึ่งตนไม่สบายใจตั้งแต่ต้น และได้สะท้อนไปว่า การแสดงความคิดเห็นในเรื่องที่ละเอียดอ่อนเหล่านี้มักจะทำให้เกิดความเข้าใจผิด และจะมีคนเอาคำพูดท่านไปใช้ประโยชน์ในการโจมตีทางการเมือง
นายมาริษเปิดเผยว่า ตนได้คุยโทรศัพท์กับนายวิเวียน เพื่อแสดงความห่วงกังวล เขาก็ยอมรับ แล้วอนุญาตให้ตนช่วยชี้แจง อธิบายกับสื่อมวลชนที่เป็นสื่อหลัก เพราะข้อความที่แปลผิดได้แพร่สะพัดอยู่ในโซเชียลมีเดีย
“นายวิเวียนไม่ได้มีความประสงค์ที่จะไปตั้งคำถามในเรื่องภาวะผู้นำของใครทั้งสิ้น เขาเพียงแต่พูดว่า อยากเห็นการทูตทำงานอย่างเต็มที่ เพราะการทูตจะแก้ไขปัญหาได้ หากอยู่ในจุดที่สมดุล และเมื่อใด ที่ภาวะผู้นำถูกขัดขวางไม่ว่าจะด้วยปัจจัยอะไรก็ตาม มันจะมีผลกระทบให้การแก้ไขปัญหาซับซ้อนมากยิ่งขึ้น“
นายมาริษกล่าวย้ำว่า เพราะฉะนั้นสิ่งที่นายวิเวียนพูด จะพยายามสื่อสารเพื่อให้ทุกคนได้ตระหนักว่า อยากเห็นผู้นำได้ทำงานอย่างเต็มที่ ไม่มีอุปสรรคขัดขวาง ซึ่งจะเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้การแก้ไขปัญหาลุล่วงไปได้อย่างสมบูรณ์