สัญญาณดี? เกาหลีใต้อ้าง เกาหลีเหนือขยับ รื้อถอนลำโพงโฆษณาชวนเชื่อ ตามแนวชายแดน
กองทัพเกาหลีใต้เปิดเผยเมื่อวันที่ 9 สิงหาคมว่า ทางกองทัพตรวจพบว่ากองทัพเกาหลีเหนือได้ทำการรื้อถอนลำโพงกระจายเสียงการโฆษณาชวนเชื่อส่วนหนึ่งที่หันมายังเกาหลีใต้ตามแนวชายแดนระหว่างกัน ความเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากเกาหลีใต้ได้ดำเนินการในลักษณะเดียวกันไปก่อนหน้านี้ อันเป็นไปตามแนวนโยบายของประธานาธิบดีอี แจมยอง ของเกาหลีใต้ หลังจากก้าวขึ้นรับตำแหน่ง ซึ่งประกาศความมุ่งมั่นที่จะดำเนินความสัมพันธ์ที่ดีกับเกาหลีเหนือ ชาติเพื่อนบ้านที่มีท่าทีเป็นปฏิปักษ์กันมายาวนาน
อย่างไรก็ตามกองทัพเกาหลีใต้ระบุว่าจำเป็นต้องมีการยืนยันเพิ่มเติมว่าการรื้อถอนดังกล่าวเกิดขึ้นทั่วทุกพื้นที่หรือไม่ และจะติดตามกิจกรรมที่เกี่ยวข้องต่อไป
ทั้งนี้นับจากอี แจมยอง ขึ้นดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีเมื่อ 2 เดือนก่อนหลังจากชนะการเลือกตั้ง รัฐบาลนายอีได้พยายามหาแนวทางที่จะลดบรรยากาศตึงเครียดกับเกาหลีเหนือลง โดยการเริ่มลงมือรื้อถอนลำโพงกระจายเสียงการโฆษณาชวนเชื่อต่อต้านเกาหลีเหนือตามแนวชายแดนออกไปก่อน
ขณะที่มีรายงานว่านายอีกำลังจะฟื้นการเจรจากับทางเปียงยางที่หยุดชะงักมานาน ซึ่งจะต้องรอดูท่าทีจากทางการเปียงยางต่อไปว่าจะมีท่าทีตอบสนองหรือไม่อย่างไร