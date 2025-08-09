นิวยอร์กผวา ยิงกลางไทม์สแควร์ เจ็บ 3 มือปืนวัย 17 โดนรวบ
เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า กรมตำรวจนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา เปิดเผยว่า มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 3 ราย จากเหตุกราดยิงกลางย่านจัตุรัสไทม์สแควร์ แหล่งท่องเที่ยวชื่อดังในนครนิวยอร์ก โดยผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นหญิงสาวอายุ 18 ปี วัยรุ่นชายอายุ 19 ปี และ ชายอายุ 65 ปี ทั้งหมดมีอาการทรงตัวหลังได้รับการส่งตัวไปรักษายังโรงพยาบาล
กรมตำรวจนิวยอร์กระบุว่าสามารถควบคุมตัวชายวัยรุ่นรายหนึ่งอายุ 17 ปี ไว้ได้โดยตรวจพบว่ามีอาวุธปืนอยู่ด้วย เหตุกราดยิงเกิดขึ้นเมื่อเวลา 01.20 น.ของวันเสาร์(9 ส.ค.)ตามเวลาท้องถิ่น โดยเกิดขึ้นหลังจากมีการโต้เถียงกันเกิดขึ้นระหว่างผู้ก่อเหตุกับหนึ่งในเหยื่อผู้เคราะห์ร้าย
ตำรวจระบุเพิ่มเติมว่ายังไม่สามารถยืนยันได้ว่าผู้ก่อเหตุและเหยื่อรู้จักกันมาก่อนหรือไม่
ทั้งนี้เหตุกราดยิงถือเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นค่อนข้างบ่อยในสหรัฐอเมริกาที่การเข้าถึงอาวุธปืนทำได้โดยง่าย เหตุการณ์ยิงครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากเพิ่งเกิดเหตุกราดยิงในอาคารสำนักงานในย่านแมนฮัตตัน ในนครนิวยอร์ก เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ทำให้มีผู้เสียชีวิต 4 ราย รวมถึงผู้บริหารระดับสูงของบริษัทแบล็กสโตนและเจ้าหน้าที่ตำรวจนิวยอร์ก 1 นาย