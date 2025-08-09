ผอ.ศูนย์ทุ่นระเบิดเขมร อ้างทหารไทย เหยียบระเบิดของเก่า ยกข้อตกลง กล่าวหาไทย ลาดตระเวนล้ำแดน

ผอ.ศูนย์ทุ่นระเบิดเขมร อ้างทหารไทย เหยียบระเบิดของเก่า ยกข้อตกลง กล่าวหาไทย ลาดตระเวนล้ำดินแดน
เมื่อเวลา 17.40 น. วันที่ 9 สิงหาคม นายเฮง รัตนา (Heng Ratana) ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการกำจัดทุ่นระเบิดแห่งกัมพูชา โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่า เช้าวันที่ 9 สิงหาคม 2025 ในพื้นที่ด้านหน้าสมรภูมิ ตามแนวเส้นพรมแดนกัมพูชา–ไทย เกิดเหตุทหารไทยเหยียบกับระเบิด ซึ่งเป็นเศษตกค้างจากสงคราม ทำให้ได้รับบาดเจ็บ 3 นาย (อ้างอิงจากข้อมูลทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ)
เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายและความสับสนต่าง ๆ ผมหวังอย่างยิ่งว่า ฝ่ายไทยจะดำเนินการปฏิบัติตามเจตนารมณ์ของบันทึกข้อตกลงเสริมสร้างการหยุดยิงอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะเนื้อหาที่ระบุไว้ในข้อที่ 2 ซึ่งได้มีมติร่วมกันโดยคณะกรรมการพรมแดนร่วมพิเศษ ระหว่างกัมพูชากับไทย เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2025 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย
ทั้งนี้ บันทึกข้อตกลง GBC กัมพูชา-ไทย ข้อ 2 ระบุว่า ทั้ง 2 ฝ่ายจะรักษาสถานะการวางกำลังในที่ตั้งปัจจุบัน สถานะตั้งแต่ 28 ก.ค.68 โดยไม่มีการเคลื่อนย้ายกำลัง และไม่มีการลาดตระเวนไปยังที่ตั้งของอีกฝ่าย