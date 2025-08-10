กัมพูชา เผย ผช.ทูตทหาร 9 ประเทศ ไปตรวจสอบสถานการณ์ชายแดนที่อุดรมีชัย
เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม สำนักข่าว Fresh News ของกัมพูชา รายงานว่า ผู้ช่วยทูตทหารต่างประเทศ 14 นายจาก 9 ประเทศ ได้เดินทางไปยังจังหวัดอุดรมีชัย เพื่อตรวจสอบสถานการณ์จริงที่ชายแดนและผู้ลี้ภัย หลังจากที่กัมพูชาบังคับใช้การหยุดยิง
พลโทมาลี โสเจียตา ผู้ช่วยรัฐมนตรีกลาโหมและโฆษกกระทรวงกลาโหมกัมพูชา กล่าวว่า ในวันที่ 10 สิงหาคม 2568 คณะทูตทหารต่างประเทศ 14 นายจาก 9 ประเทศจะเดินทางไปยังจังหวัดอุดรมีชัย เพื่อตรวจสอบสถานการณ์จริงที่ชายแดนและผู้ลี้ภัย หลังจากที่กัมพูชาได้บังคับใช้ข้อตกลงหยุดยิงระหว่างกองทัพกัมพูชาและไทยอย่างเต็มรูปแบบแล้ว
รายงานระบุว่า เป็นที่น่าสังเกตว่าการประชุมวิสามัญของคณะกรรมการเขตแดนทั่วไปกัมพูชา-ไทย (GBC) ที่ ประเทศมาเลเซีย จัดขึ้นเพื่อปฏิบัติตามข้อตกลงที่บรรลุเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2568 ซึ่งรวมถึงการดำเนินการตามข้อตกลงหยุดยิงอย่างต่อเนื่อง การไม่ระดมกำลังทหาร และการจัดตั้งคณะผู้สังเกตการณ์อาเซียน ซึ่งนำโดยมาเลเซีย เพื่อติดตามการปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิง ทั้งสองฝ่ายให้คำมั่นที่จะลดความตึงเครียด ยับยั้งการเผยแพร่ข้อมูลเท็จ และจัดตั้งคณะกรรมการชายแดนระดับภูมิภาค (RBC) เพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิง ฝ่ายกัมพูชายังเรียกร้องให้ปล่อยตัวทหารกัมพูชาที่ถูกควบคุมตัวโดยไทยด้วย
แถลงการณ์ของโฆษกกระทรวงกลาโหมนี้เกิดขึ้นระหว่างการแถลงข่าวสรุปข้อมูลเรื่อง “ผลการปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงระหว่างกัมพูชาและไทย” เมื่อเช้าวันที่ 10 สิงหาคม 2568
โดย พลโทมาลี โสเจียตา กล่าวว่า เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2568 ผู้ช่วยทูตทหารต่างประเทศประจำราชอาณาจักรกัมพูชา (MACPP) ซึ่งมีประจำการอยู่ในและนอกกัมพูชา เดินทางออกจากกรุงพนมเปญไปยังจังหวัดอุดรมีชัย เพื่อตรวจสอบสถานการณ์และสถานที่จริงของผู้ลี้ภัยหลังสงครามกัมพูชา ซึ่งมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามการหยุดยิงอย่างเต็มรูปแบบ โดยมีผู้เข้าร่วม 14 คนจาก 9 ประเทศ ซึ่งผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารจาก 9 ประเทศ ได้แก่ ออสเตรเลีย สหราชอาณาจักร แคนาดา จีน ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ลาว และเวียดนาม
ขณะเดียวกัน โฆษกกระทรวงกลาโหมกล่าวว่า พิธีดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อตรวจเยี่ยมสถานการณ์จริงตามแนวชายแดนของผู้ช่วยทูตทหารต่างประเทศทั้ง 9 นาย นำโดย พลโท พัฒน์ วิบูลโสภาค รองอธิบดีกรมการเมืองและการต่างประเทศ และอธิบดีกรมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ กระทรวงกลาโหม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากกระทรวงกลาโหมและกองทัพบก จำนวนมาก เพื่อให้ภารกิจดำเนินไปอย่างราบรื่น การมีส่วนร่วมของประเทศพันธมิตรเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความปรารถนาร่วมกันที่จะทำให้การหยุดยิงประสบความสำเร็จและยั่งยืน โดยมีเป้าหมายเพื่อนำสันติภาพ เสถียรภาพ ความร่วมมือ และการพัฒนากลับคืนมาสู่ประชาชนของทั้งสองประเทศ
รายงานระบุเพิ่มเติมว่า ที่น่าสังเกตคือ คณะตรวจเยี่ยมชายแดนและค่ายผู้ลี้ภัยของผู้ช่วยทูตทหารต่างประเทศ ถือเป็นการติดตามผลต่อการประชุมพิเศษเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2568 ที่ประเทศมาเลเซีย และการประชุมพิเศษของคณะกรรมการชายแดนทั่วไปกัมพูชา-ไทย (การประชุม GBC พิเศษ) เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2568 ซึ่งเห็นพ้องที่จะปฏิบัติตามการหยุดยิงระหว่างกองทัพกัมพูชาและไทยอย่างเต็มรูปแบบ
ทั้งนี้ฝ่ายกัมพูชาจะยังคงยืนยันอย่างมั่นคงและชัดเจนถึงความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการเคารพและปฏิบัติตามเงื่อนไขของข้อตกลงหยุดยิง ตลอดจนเจตนารมณ์และฉันทามติที่ทั้งสองฝ่ายบรรลุในการประชุมสมัยพิเศษของคณะกรรมการเขตแดนทั่วไป (GBC) เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2568 โดยทำงานร่วมกับประเทศไทย มาเลเซีย สมาชิกอาเซียน และพันธมิตรที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อให้แน่ใจว่ามีการปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงอย่างมีประสิทธิผลและสมบูรณ์ และการแก้ไขข้อพิพาททั้งหมดอย่างสันติตามกฎหมายระหว่างประเทศ กฎบัตรสหประชาชาติ และกฎบัตรอาเซียน