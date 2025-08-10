ฮุน เซน จิบกาแฟหวาน 0% ลุยกิจกรรมยามเช้า ย้ำแม้อยู่ในสนามกอล์ฟ ก็ปฏิบัติงานได้
วันที่ 10 สิงหาคม สมเด็จฯฮุน เซน ประธานวุฒิสภากัมพูชา โพสต์ภาพขณะตีกอล์ฟ นับสิบรูป พร้อมถือแก้วกาแฟยกดื่ม โดยมีแคปชั่น ระบุว่า
“ดื่ม STARBUCKS 0% แทน 100%, 70%, 50%, 30% ตามคำแนะนำของแพทย์ ตั้งแต่มีสถานการณ์ที่ชายแดน ก็เริ่มรู้จักกาแฟแบรนด์ดัง และเริ่มดื่มวันละ 2 แก้ว ตอนเช้า 1 แก้ว ตอนเย็น 1 แก้ว โดยไม่ใส่น้ำตาลเลย (0%)
เช้านี้มีโอกาสไปตีลูกกอล์ฟกับคู่แข่ง ซึ่งมีทั้งคนที่ไม่มีฟันและคนที่เล่นไม่เก่ง นั่งนานหลายชั่วโมง ทำให้เอวตึงเล็กน้อย แต่การตีลูกกอล์ฟยังดีอยู่ ทั้งไดร์เวอร์ วูด และเหล็ก แม้จะอยู่ในสนามกอล์ฟ แต่ผมก็ยังสามารถเข้าร่วมปฏิบัติงานได้หากมีเหตุฉุกเฉิน โดยเฉพาะจากกองทัพที่ชายแดน ขอให้มีความสุขในวันสุดสัปดาห์ พร้อมกับความระมัดระวังสูงสุด”