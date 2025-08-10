อิสราเอลนับหมื่น ชุมนุมต่อต้านแผนยึดกาซา จี้ปล่อยตัวตัวประกัน
ชาวอิสราเอลจำนวนมากคออกมารวมตัวประท้วงที่ท้องถนนในเทลอาวีฟ เมื่อคืนวันที่ 9 สิงหาคม เพื่อแสดงจุดยืนคัดค้านแผนของนายเบนจามิน เนทันยาฮู นายกรัฐมนตรีอิสราเอล ที่จะยกระดับสงครามในฉนวนกาซา ซึ่งยืดเยื้อมานานเกือบ 2 ปี โดบผู้ชุมนุมเรียกร้องให้ยุติปฏิบัติการทางทหารทันที และให้มีการปล่อยตัวตัวประกันที่เหลืออยู่ทั้งหมด
หนึ่งวันก่อนหน้านี้ สำนักงานนายกรัฐมนตรีอิสราเอลแถลงว่า คณะรัฐมนตรีด้านความมั่นคง ซึ่งมีเพียงรัฐมนตรีอาวุโสเพียงไม่กี่คน ได้ตัดสินใจเข้ายึดเมืองกาซา เพื่อขยายปฏิบัติการทางทหารในดินแดนปาเลสไตน์ที่ถูกทำลายจนเสียหายย่อยยับ แม้จะมีการคัดค้านอย่างกว้างขวางจากสาธารณชน และมีคำเตือนจากกองทัพว่า การเคลื่อนไหวดังกล่าวอาจเป็นอันตรายต่อชีวิตตัวประกัน
ลิชาย มิราน ลาวี ภรรยาของโอมรี มิราน หนึ่งในตัวประกัน กล่าวบนเวทีว่า นี่ไม่ใช่แค่การตัดสินใจทางการทหาร แต่มันอาจเป็นคำตัดสินประหารชีวิตสำหรับคนที่เรารักมากที่สุด” พร้อมวิงวอนให้นายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐ เข้ามาแทรกแซงเพื่อยุติสงครามทันที
ผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนชี้ว่า ชาวอิสราเอลส่วนใหญ่สนับสนุนให้ยุติสงครามทันที เพื่อแลกกับการปล่อยตัวตัวประกันที่เหลืออยู่ 50 คน ซึ่งเจ้าหน้าที่อิสราเอลเชื่อว่า ขณะนี้น่าจะมีเพียงราว 20 คนเท่านั้นที่ยังมีชีวิตอยู่
รัฐบาลอิสราเอลกำลังเผชิญแรงกดดันและคำวิจารณ์อย่างหนักทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงพันธมิตรในยุโรปบางประเทศ หลังประกาศว่าจะขยายขอบเขตของสงคราม คาดว่าคณะรัฐมนตรีเต็มคณะจะอนุมัติแผนดังกล่าวอย่างเร็วที่สุดในวันอาทิตย์นี้
ที่ผ่านมา ตัวประกันส่วนใหญ่ที่ได้รับการปล่อยตัว ล้วนมาจากผลการเจรจาทางการทูต ขณะที่การเจรจาหยุดยิงที่จะนำไปสู่การปล่อยตัวประกันเพิ่ม ล้มเหลวไปในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา
มักมีการชุมนุมเรียกร้องให้รัฐบาลทำข้อตกลงหยุดยิงและแลกเปลี่ยนตัวประกันกับฮามาสในเทลอาวีฟ โดยผู้จัดงานระบุว่า การชุมนุมในคืนวันเสาร์ที่ผ่านมา มีผู้เข้าร่วมมากกว่า 100,000 คน