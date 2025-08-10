อาเซอร์ไบจาน-อาร์มีเนียบรรลุดีลสันติภาพ ชูทรัมป์รับรางวัลโนเบล
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม ที่ทำเนียบขาว นายอิลฮัม แอลีเยฟ ประธานาธิบดีอาเซอร์ไบจาน และ นายนีกอล พาชินยัน นายกรัฐมนตรีอาร์มีเนีย ลงนามข้อตกลงสันติภาพโดยมีรัฐบาลสหรัฐนำโดย ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ เป็นตัวกลาง ซึ่งได้กล่าวระหว่างพิธีลงนามว่า เป็นเวลานานกว่า 35 ปีที่ทั้งคู่ต่อสู้กัน แต่ตอนนี้พวกเขาเป็นมิตรและจะเป็นเพื่อนกันต่อไปอีกนาน พร้อมกล่าวว่า ทั้งสองประเทศยืนหยัดที่จะยุติการสู้รบ ทำให้เกิดความสัมพันธ์ทางการทูตและเคารพบูรณภาพแห่งดินแดนซึ่งกันและกัน
ด้านแอลีเยฟและพาชินยันยกย่องทรัมป์ที่สามารถช่วยยุติความขัดแย้ง และกล่าวว่าจะเสนอชื่อเขาเป็นผู้ชนะรางวัลโนเบลสันติภาพ
อาร์มีเนียและอาเซอร์ไบจานไม่ลงรอยกันมาตั้งแต่ทศวรรษ 1980 เมื่อนากอร์โน-คาราบัค ซึ่งมีประชากรส่วนมากเป็นชาวอาร์มีเนียแยกตัวออกจากอาเซอร์ไบจาน โดยมีรัฐบาลอาร์มีเนียสนับสนุน ทั้งนี้ เมื่อปี 2023 อาเซอร์ไบจานเข้ายึดพื้นที่และส่งผลให้ชาวอาร์มีเนียมากกว่า 100,000 คนต้องลี้ภัยมาในอาร์มีเนีย
ภายใต้ข้อตกลง สหรัฐสามารถใช้ภูมิภาคคอเคซัสใต้เป็นเส้นทางระเบียงการค้าเชิงยุทธศาสตร์ ซึ่งทำเนียบขาวระบุว่าจะช่วยส่งเสริมการส่งออกพลังงานและทรัพยากรอื่นๆ ทรัมป์เปิดเผยว่า สหรัฐได้ลงนามกับทั้งสองประเทศเพื่อขยายความร่วมมือในด้านพลังงาน การค้าและเทคโนโลยี รวมถึงปัญหาประดิษฐ์ นอกจากนั้น สหรัฐได้ผ่อนปรนข้อจำกัดความร่วมมือด้านกลาโหมกับอาเซอร์ไบจานด้วย