กต.กัมพูชาปฏิเสธข้อกล่าวหาไทย ยันไม่มีการวางทุ่นระเบิดใหม่แนวชายแดน
นายชุม ซอนรี โฆษกกระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศของกัมพูชา ออกมาแถลงในช่วงเช้าวันที่ 10 สิงหาคม ปฏิเสธอย่างเด็ดขาดต่อแถลงการณ์ของกระทรวงการต่างประเทศไทย ที่กล่าวหาว่ากัมพูชาได้ทำการวางทุ่นระเบิดใหม่ตามแนวชายแดนกัมพูชา–ไทย
“กระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศ ปฏิเสธอย่างสิ้นเชิงต่อแถลงการณ์ของกระทรวงการต่างประเทศไทย ที่กล่าวหากัมพูชาว่ามีการวางทุ่นระเบิดใหม่” ชุม ซอนรีระบุ
โฆษกกระทรวงต่างประเทศกัมพูชายืนยันว่า หน่วยงานกัมพูชาที่รับผิดชอบการเก็บกู้ทุ่นระเบิดและช่วยเหลือเหยื่อจากทุ่นระเบิด ได้ให้คำอธิบายและชี้แจงอย่างชัดเจนแล้ว และปฏิเสธข้อกล่าวหาที่ไม่มีมูลความจริงของฝ่ายไทย
นายชุม ซอนรี กล่าวด้วยว่า จนถึงขณะนี้ยังไม่มีการสอบสวนที่น่าเชื่อถือหรือโปร่งใสเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่ฝ่ายไทยกล่าวถึง กัมพูชาขอเรียกร้องให้มีความอดทน และหลีกเลี่ยงการกล่าวหาอย่างรีบร้อนต่อสาธารณะ ซึ่งอาจบั่นทอนความไว้วางใจซึ่งกันและกันและเจตนารมย์ของการหยุดยิง