SpaceX พานักบินอวกาศ 4 รายกลับโลก 5 เดือนหลังอยู่บนสถานีอวกาศนานาชาติ
เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม นักบินอวกาศจำนวน 4 ราย ได้แก่ แอนน์ แมคเคลนและนิโคล เอเยอร์สของนาซ่า ทาคุยะ โอนิชิ จากญี่ปุ่น และคีริล เปสคอฟจากรัสเซีย กลับสู่โลกแล้วหลังจากที่เดินทางไปยังสถานีอวกาศนานาชาติเมื่อเดือนมีนาคม โดยร่อนจากแคปซูล SpaceX ลงมหาสมุทรแปซิฟิก ทางตอนใต้ของชายฝั่งแคลิฟอร์เนีย ขณะที่ศูนย์ควบคุมภารกิจของ SpaceX กล่าวผ่านวิทยุว่า ต้อนรับกลับบ้าน
ก่อนที่จะออกจากสถานีอวกาศในวันที่ 8 สิงหาคม แมคเคลนกล่าวว่า พวกเราอยากให้ภารกิจนี้เป็นเครื่องเตือนใจว่ามนุษย์มีความสามารถมากขนาดไหนหากร่วมมือและสำรวจไปด้วยกัน พร้อมกล่าวว่าตั้งตารอที่จะไม่ทำอะไรเลยสักสองสามวันเมื่อกลับบ้านที่เมืองฮิวสตัน และสิ่งที่ต้องการทำมากที่สุดคืออาบน้ำอุ่นๆ และกินเบอร์เกอร์เนื้อฉ่ำๆ
นี่เป็นครั้งที่ 3 ที่ยานของ SpaceX ที่นายอีลอน มัสก์เป็นเจ้าของ ร่อนลงในมหาสมุทรแปซิฟิกพร้อมลูกเรือ แต่เป็นครั้งแรกในรอบ 50 ปีสำหรับนักบินอวกาศของนาซา หลังจากที่เปลี่ยนจุดลงจอดของแคปซูลจากฟลอริดามาที่แคลิฟอร์เนียเมื่อต้นปีที่ผ่านมา เพื่อลดความเสี่ยงที่ชิ้นส่วนของยานอาจตกลงในพื้นที่ที่มีผู้คนอาศัยอยู่
โดยครั้งสุดท้ายที่นักบินอวกาศของนาซากลับสู่มหาสมุทรแปซิฟิกจากอวกาศคือในภารกิจ Apollo-Soyuz เมื่อปี 1975 ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสหรัฐและสหภาพโซเวียตในช่วงผ่อนคลายความตึงเครียด