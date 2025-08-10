ศูนย์ทุ่นระเบิดกัมพูชายัน ไทยกล่าวหาไร้มูล วอนอย่าบ่อนทำลายข้อตกลงหยุดยิง
สำนักข่าวเฟรชนิวส์ของกัมพูชา รายงานเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม ว่า หน่วยงานเก็บกู้ทุ่นระเบิดและช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากทุ่นระเบิดกัมพูชา (CMAA) ออกมาปฏิเสธอย่างหนักแน่น ต่อแถลงการณ์ของกระทรวงการต่างประเทศไทย ลงวันที่ 9 สิงหาคม ซึ่งกล่าวหาว่ากัมพูชาวางทุ่นระเบิดใหม่ ความว่า
จุดยืนของกัมพูชานั้นชัดเจน เราไม่ได้ทำและจะไม่วางทุ่นระเบิดใหม่ กัมพูชาเป็นภาคีภายใต้อนุสัญญาห้ามทุ่นระเบิดสังหารบุคคล โดยได้ให้สัตยาบันตั้งแต่ปี 1999 และมีประวัติเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติในด้านการกำจัดอาวุธที่ไม่เลือเป้าหมายเหล่านี้ ไม่ใช่การนำมันไปใช้ ตลอดเวลากว่าสามทศวรรษที่ผ่านมา กัมพูชาได้เก็บกู้ทุ่นระเบิดมากกว่าหนึ่งล้านลูก และเก็บกู้วัตถุระเบิดตกค้างจากสงครามเกือบสามล้านชิ้น ช่วยชีวิตผู้คนนับไม่ถ้วนและฟื้นฟูพื้นที่ทำกินให้แก่ชุมชน
ในขณะนี้ยังไม่มีการสอบสวนอย่างเป็นทางการและโปร่งใสเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่มีรายงานว่าทหารไทยได้รับบาดเจ็บ หากปราศจากข้อเท็จจริงที่สามารถพิสูจน์ได้ จำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกฝ่ายจะต้องใช้ความระมัดระวังในการแถลงต่อสาธารณะ เนื่องจากข้อกล่าวหาที่ไร้หลักฐานไม่เพียงแต่จะบั่นทอนเจตนารมณ์แห่งความร่วมมือที่สร้างขึ้นภายใต้ข้อตกลงหยุดยิง แต่ยังเสี่ยงที่จะบ่อนทำลายความไว้วางใจในช่วงเวลาที่การมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์มีความจำเป็นมากที่สุด
กัมพูชาหวังว่าฝ่ายไทยจะเคารพต่อข้อตกลงที่ได้บรรลุร่วมกันในการประชุมวิสามัญของคณะกรรมการชายแดนทั่วไปกัมพูชา-ไทย (GBC) โดยเฉพาะข้อที่สอง ซึ่งระบุว่าทั้งสองฝ่ายต้องคงกำลังทหารในตำแหน่งปัจจุบันโดยไม่มีการเคลื่อนพลเพิ่มเติม รวมถึงการลาดตระเวนเข้าใกล้ตำแหน่งของอีกฝ่าย
เราขอย้ำถึงความพร้อมที่จะทำงานร่วมกับไทย พันธมิตรอาเซียน และประชาคมนานาชาติด้านการเก็บกู้ทุ่นระเบิด เพื่อคงไว้ซึ่งสันติภาพและส่งเสริมความปลอดภัย
กัมพูชาขอยืนยันอีกครั้งว่า
เราปฏิบัติตามสนธิสัญญาห้ามทุ่นระเบิดอย่างเคร่งครัด
เรามุ่งมั่นต่อสันติภาพ การเจรจา และความร่วมมือทางเทคนิค
และเราปฏิเสธการกระทำหรือการกล่าวอ้างใดๆ ที่บ่อนทำลายข้อตกลงหยุดยิง