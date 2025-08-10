ทรัมป์เสนอชื่ออดีตผู้ประกาศข่าวฟ็อกซ์นิวส์นั่งเก้าอี้รองผู้แทนถาวรยูเอ็น
เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ของสหรัฐ เสนอชื่อ แทมมี่ บรูซ อดีตผู้ประกาศข่าวช่องฟ็อกซ์นิวส์และโฆษกกระทรวงต่างประเทศ ดำรงตำแหน่งอัครราชทูตและรองผู้แทนถาวรสหรัฐประจำสหประชาชาติ และได้กล่าวบนทรูซ โชเซียลว่า บรูซทำหน้าที่ได้เป็นอย่างดี พร้อมระบุว่าเป็นเธอเป็นผู้ที่รักชาติ บุคคลในวงการโทรทัศน์และผู้เขียนหนังสือขายดี
ก่อนที่บรูซจะทำงานในรัฐบาล เธอทำงานที่ฟ็อกซ์นิวส์มานานกว่า 20 ปี และได้เขียนหนังสือหลายเล่มที่วิพากษ์วิจารณ์ฝ่ายซ้าย รวมถึง Fear Itself: Exposing the Left’s Mind-Killing Agenda อีกทั้ง ในฐานะโฆษกกระทรวงต่างประเทศ เธอปกป้องแนวทางการดำเนินนโยบายต่างประเทศของสหรัฐตั้งแต่การจัดการกับผู้อพยพ ตลอดจนส่งผู้รับเหมาทางทหารภาคเอกชนไปแจกจ่ายความช่วยเหลือในกาซา
ทั้งนี้ การเข้ารับตำแหน่งดังกล่าวจะต้องผ่านมติของสภา ซึ่งยังไม่ได้รับรองการเสนอชื่อของทรัมป์ให้นายไมค์ วอลซ์ ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตคณะผู้แทนถาวรสหรัฐประจำสหประชาชาติ ที่มีรักษาราชการแทนเอกอัครราชทูตฯ คนปัจจุบันคือ โดโรที เชีย นักการทูตมืออาชีพและอัครราชทูตสหรัฐประจำสหประชาชาติในปี 2024