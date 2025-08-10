เผย มือปืนกราดยิงศูนย์ควบคุมโรคมะกันเชื่อ วัคซีนโควิดทำให้เป็นซึมเศร้า
เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม เจ้าหน้าที่ตำรวจเปิดเผยว่า จากเหตุการณ์ที่นายแพทริก โจเชฟ ไวท์ วัย 30 ปี ก่อเหตุยิงกราดนอกอาคารสำนักงานใหญ่ของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐ (CDC) ที่เมืองแอตแลนตา รัฐจอร์เจีย ส่งผลให้ตัวหน้าต่างของตัวอาคารอย่างน้อย 4 หลัง มีกระสุนพรุน และเจ้าหน้าที่ตำรวจเสียชีวิต 1 ราย ก่อนที่จะพบว่าคนร้ายเสียชีวิตอยู่ในอาคารใกล้เคียง แรงจูงใจของการก่อเหตุดังกล่าวมาจากการที่มือปืนเชื่อว่า วัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19 เป็นสาเหตุทำให้เขาซึมเศร้าและมีความคิดที่จะฆ่าตัวตาย
ขณะที่บิดาของผู้ก่อเหตุเปิดเผยเพิ่มว่า มือปืนกำลังเสียใจจากการเสียชีวิตของสุนัขที่ตนเลี้ยงไว้ และมีความหมกหมุ่นกับวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19 ด้านเพื่อนบ้านของผู้ก่อเหตุกล่าวว่า ไวท์บอกกับเธอหลายครั้งว่าไม่เชื่อใจในความปลอดภัยของวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19 ขณะที่เพื่อนบ้านอีกรายพูดว่า ผู้ก่อเหตุดูเหมือนจะเป็นคนดี เคยเห็นเขาตัดหญ้าและพาสุนัขของเพื่อนบ้านไปเดินเล่น แต่เขามักจะพูดเรื่องวัคซีนขึ้นมาลอยๆ ในบทสนทนาที่ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เลย
เจ้าหน้าที่ระบุเพิ่มว่า ผู้ก่อเหตุพยายามเข้าไปในตัวอาคาร แต่ถูกห้ามโดยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยก่อนที่จะขับรถไปยังร้านขายยาที่อยู่ฝั่งตรงข้ามและเริ่มกราดยิงในช่วงบ่ายของวันที่ 8 สิงหาคม โดยเขามีอาวุธปืนติดตัวทั้งหมด 5 กระบอก ประกอบไปด้วย ปืนยาวอย่างน้อย 1 กระบอก และอาศัยอยู่ในเมืองเคนเนซอว์ ประมาณ 40 กิโลเมตรจากสำนักงานใหญ่ CDC ออกไปทางตะวันตกเฉียงเหนือ
นายโรเบิร์ต เคนเนดี รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขของสหรัฐ กล่าวถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่า รู้สึกเสียใจต่อการกราดยิงที่ที่ศูนย์ CDC ในแอตแลนตาอันน่าเศร้า ซึ่งส่งผลให้นายเดวิด โรส เจ้าหน้าที่ตำรวจเสียชีวิต เข้าใจดีกว่าเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจะต้องตกใจเป็นอย่างมาก ไม่มีใครควรที่จะเผชิญกับความรุนแรงขณะที่กำลังคุ้มครองสุขภาพของบุคคลอื่น