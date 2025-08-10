เกาหลีถูกขู่วางระเบิด ‘KSPO DOME’ ทำ THE BOYZ ประกาศเลื่อนคอนเสิร์ต
เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม เว็บไซต์ biz.chosun.com รายงานว่า วง THE BOYZ บอยแบนด์เกาหลีชื่อดัง ต้องประกาศเลื่อนการแสดงคอนเสิร์ตออกไปอย่างกะทันหันในวันเดียวกันนี้ ซึ่งเป็นการจัดคอนเสิร์ตที่ KSPO DOME ในกรุงโซล เกาหลีใต้ โดยให้เหตุผลว่า อยู่ระหว่างการตรวจสอบความเรียบร้อยของสถานที่จัดงาน แต่มีรายงานว่า สาเหตุที่แท้จริง มาจากการขู่วางระเบิดในบริเวณสถานที่จัดงาน
ทั้งนี้ บริษัท วัน ฮันเดรด ซึ่งเป็นต้นสังกัดของวง The Boyz ได้ออกแถลงการณ์ผ่านโซเชียลมีเดียอย่างเป็นทางการว่า “เราขอแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการแสดงคอนเสิร์ต ‘THE BLAZE’ เวิลด์ทัวร์ของวง The Boyz ที่กรุงโซลในวันนี้ (10 ส.ค.) เนื่องจากการตรวจสอบสิ่งอำนวยความสะดวกภายใน KSPO DOME ทำให้ต้องเลื่อนเวลาการเปิดประตูเข้าฮอลล์และเวลาเริ่มการแสดงออกไป” และระบุเพิ่มเติมว่า “เราจะแจ้งเวลาเปิดประตูและเวลาแสดงที่แน่นอนให้ทราบทันทีที่ยืนยันได้ และขอความเข้าใจจากผู้ชมทุกท่าน”
อย่างไรก็ตาม มีรายงานว่า มีการขู่วางระเบิดที่โอลิมปิก พาร์ค ซึ่งเป็นที่ตั้งของ KSPO DOME และมีทั้งรถตำรวจ รถดับเพลิง และรถพยาบาลเดินทางไปยังที่ดังกล่าว
ด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่ดับเพลิง แจ้งว่า เมื่อเวลาประมาณ 14.00 น. บริษัท Korea Sports Industry Company (KSPO&CO) ในโอลิมปิก พาร์ค ได้รับแฟกซ์แจ้งว่า มีการวางระเบิดที่ KSPO DOME ซึ่งทางบริษัทได้แจ้งเรื่องนี้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจทันที